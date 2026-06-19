Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfi Başlı, Mevlana Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri için düzenlenen mezuniyet törenine katılarak öğrencilerin mezuniyet sevincine ortak oldu. Okul bahçesinde gerçekleştirilen törende öğrenciler diplomalarını alırken aileler ve öğretmenler de bu anlamlı günde öğrencileri yalnız bırakmadı. Eğitim hayatlarının önemli bir aşamasını geride bırakan öğrenciler, mezuniyet heyecanını arkadaşları, öğretmenleri ve aileleriyle birlikte yaşadı.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfi Başlı, program kapsamında öğrencilerle yakından ilgilenerek onların mutluluğunu paylaştı.

Törende öğrencilere diplomalarını takdim eden Başkan Hallaç, mezun olan öğrencileri tebrik ederek eğitim hayatlarında yeni bir döneme adım attıklarını söyledi.

“Bugün mezuniyet sevinci yaşayan evlatlarımızın heyecanını paylaşmaktan büyük mutluluk duyduk” diyen Hallaç, öğrencilerin gelecekte önemli başarılara imza atacağına inandığını ifade etti.

Gençlerin ülkenin ve toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Hallaç, “Her biri geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin eğitim hayatlarında önemli başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Hallaç, öğrencilerin başarısında emeği bulunan ailelere ve öğretmenlere de teşekkür ederek, “Tüm öğrencilerimizi, ailelerini ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor, gençlerimize başarılarla dolu bir gelecek diliyorum” dedi.

Program, mezuniyet belgelerinin verilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.