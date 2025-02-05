MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 05 Şubat 2025 tarihinde, arama tarama faaliyetleri esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P. Komd. Bnb. Murat Kemal Yetişen şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

Milli Birlik ve Dayanışma Çağrısı

Şehit Binbaşı Murat Kemal Yetişen’in vatan için verdiği mücadelenin Türk milletinin kalbinde daima yaşayacağı belirtilirken, MSB'nin açıklaması, kahraman Mehmetçik’in terörle mücadeledeki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadele kapsamında Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görevine aralıksız devam ediyor.

Başsağlığı Mesajları

Şehit haberinin ardından devlet yetkilileri, sosyal medya ve resmi kanallar aracılığıyla taziye mesajları yayımladı. Şehit Binbaşı’nın ailesine başsağlığı dileyen mesajlarda, Türk milletinin birlik ve dayanışma ruhu vurgulandı.

Pençe-Kilit Operasyonu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak’ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu, terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi ve bölgenin güvenli hale getirilmesi amacıyla başlatıldı. Operasyon kapsamında güvenlik güçleri, terör unsurlarına karşı aralıksız mücadele veriyor.

Kahraman şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize sabır diliyoruz. Türkiye’nin huzur ve güvenliği için canını feda eden tüm şehitlerimiz, milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır.

Kaynak : PHA