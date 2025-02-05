"Cumhurbaşkanımıza Yönelik Çirkin Dili Kınıyoruz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan için sarf ettiği “Allah’ın cahili ne Brecht’i bilir, ne şiir, ne sanat, ne kültür bilir” ifadelerine ilişkin açıklamada bulunan Ömer Çelik, Özel’in sözlerini “siyasi cehalet” olarak tanımladı. Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin dili en güçlü şekilde kınıyoruz. Özgür Özel’in devlet adamlığı adabından yoksun çok sayıda cümlesi var. Son olarak kullandığı cümleler ise siyasi terbiye yoksunluğunun zirvesi olmuştur.”

“Kendi Siyasi Cehaletiyle Açıklanabilir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şiir okuduğu için siyasi yasakla karşı karşıya kaldığını hatırlatan Çelik, Özel’in “şiir bilmez” eleştirisinin ironik bir çelişki olduğunu belirtti. Çelik, “Özgür Özel’in, şiir okuduğu için siyasi yasak cezasıyla karşı karşıya kalan Cumhurbaşkanımıza 'şiir bilmez' demesi, ancak Özgür Özel’in kendi siyasi cehaletiyle açıklanabilir bir durumdur” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanımız Milletine Ömrünü Adamıştır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’yi her türlü tehditten korumak için ömrünü milletine adadığını vurgulayan Çelik, Özel’in sözlerini “çirkinlik” olarak değerlendirdi ve bu ifadelerin siyasi terbiyeye aykırı olduğunu söyledi. Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizi her türlü kan dökücü şebekeden korumak için ömrünü milletimize adamıştır. Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dil, siyasi her türlü ahlaktan yoksun bir çirkinliktir.”

“Kendi Siyasi Tarihine Söylemeli”

AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel’in eleştirilerini kendi siyasi tarihine yönlendirmesi gerektiğini belirterek, şu açıklamada bulundu:

“O sözleri Özgür Özel, her türlü darbeye destek olarak şehit Başbakanımız Adnan Menderes’in, şehit bakanlarımızın ve bu ülkenin masum gençlerinin canına kıyılmasına yol açan darbelere destek veren kendi siyasi tarihine söylemelidir!”

Çelik’in açıklamaları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştirilerine karşı AK Parti’nin sert tutumunu bir kez daha ortaya koydu. Tartışmalar, siyasi arenada hararetli bir polemiğe dönüşmüş durumda.

Kaynak : PHA