‘Bir avuç insan 19 Mart’ta bu millete savaş açtı’

CHP lideri Özgür Özel, gözaltı ve tutuklamaların yargı değil siyaset eliyle yapıldığını savunarak, “Bu iktidarın içindeki bir avuç insan, yanına üç hakim, üç savcı, üç gizli tanık alarak 19 Mart’ta bu millete savaş açtı. Bu sadece bize değil, demokratik siyasete karşı açılmış bir savaştır. Artık bu ülkeyi milletin rızasıyla değil, baskıyla yönetmek istiyorlar” diye konuştu.



‘İBB Başkanımızı, milletvekillerimizi 108 gündür delilsiz tutuyorsunuz’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere birçok CHP’li yöneticiye yönelik yargı sürecine dikkat çeken Özel, “108 gündür meydanlardayız. İBB Başkanımızı, milletvekillerimizi, bürokratlarımızı delil olmadan hapiste tutuyorlar. Bu süreçte 150 milyar dolar, yani 6 trilyon lira harcandı ama millet daha da fakirleşti. İç barış zedelendi” dedi.



‘Bugün gözaltına alınan başkanlar Türkiye’nin gururudur’

Özel, gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in kamuoyunda güven kazanan isimler olduğunu belirtti.



“Abdurrahman Tutdere, depremde bir toplum önderi gibi hareket etti. Adıyaman’da herkesin, AK Partili, CHP’li, Kürt, Türk fark etmeksizin desteğini almış bir başkandır. Zeydan Karalar, eşi kapıyı açtığında gözaltı için evine gelen polislerle karşılaşıyor. Muhittin Böcek ise 26 yıldır aralıksız belediye başkanlığı yapıyor. Bunların ortak noktası bir suç değil, CHP’li olmalarıdır.”



‘Aziz İhsan Aktaş, AK Partili belediyelerle de çalıştı, onlar neden içeride değil?’

Gözaltıların merkezinde adı geçen Aziz İhsan Aktaş’ın sadece CHP’li belediyelerle değil, çok sayıda AK Partili kurumla da çalıştığını hatırlatan Özgür Özel şöyle konuştu:



“Aziz İhsan Aktaş, hangi belediyeden ödeme aldıysa oraya operasyon yapılıyor. Peki CHP’li belediyeler dışında, AK Partili Trabzon, Kocaeli, Kahramanmaraş, Ordu, Bahçelievler, Fatih, Zeytinburnu, Eyyubiye, Karaköprü, Antakya, Adapazarı belediyeleriyle çalışmış. Üniversiteler, hastaneler, THY, elektrik şirketleri, rektörlüklerle sözleşmeleri var. Eğer bu belediyeler CHP’li olsaydı içeride olurlardı. Bahçelievler Belediyesi en büyük ihaleyi vermiş, CHP’li olsaydı tutukluydu. Neden yargılanmıyorlar? Çünkü AK Parti’de işler yargıya taşınmadan çözülüyor.”



‘Sandıktan korkanlar, otoriter yönetimi dayatıyor’

CHP lideri Özel, iktidarın halk iradesinden uzaklaştığını ifade ederek, “Artık sandıktan kaçıyorlar, sandığın olmadığı otoriter bir rejim inşa etmek istiyorlar. Türkiye’yi içeriden baskıyla yönetilen, dışarıdan itibarı sarsılmış bir ülke haline getiriyorlar” dedi.



‘CHP yolsuzluğa karşı tavır alır ama iftiralarla mücadele eder’

Manavgat Belediyesi’ne yönelik iddiaları örnek gösteren Özel, “Gizli tanıklara ağaç ismi verip, çoluk çocuk tehdidiyle imzalatılan beyanlarla yol alamazsınız. Biz Manavgat’a arkadaşlarımızı gönderdik, inceleme sonucu gerekeni yaparız. Ancak burada olduğu gibi safsata ve duyuma dayalı operasyonları kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.



‘Bu bir itibarsızlaştırma operasyonudur’

Son olarak Özel, yaşananların yolsuzlukla mücadele değil, muhalefeti itibarsızlaştırma amacı taşıdığını belirterek şunları söyledi:



“Bugün yapılan, dürüst, çalışkan ve halkçı belediye başkanlarımızı itibarsızlaştırmaktır. Ama biz geri adım atmayacağız. Hem milletin iradesine sahip çıkacağız hem de hukuk zemininde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu baskılar bizi yıldırmayacak.”

Kaynak : PHA