‘Demokrasiye açık bir müdahale ile karşı karşıyayız’



Fatma Ulubey, gözaltı kararının sadece bireysel bir işlem olmadığını belirterek, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş belediye başkanlarına yönelik operasyonlar, gözaltılar ve tutuklamalar artık bir siyasi gelenek haline getirilmeye çalışılıyor. Demokrasiye, halkın iradesine, seçme hakkına açık bir müdahale ile karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.



‘Tutdere yalnız değildir, halkın iradesi hedef alınıyor’



Ulubey, Başkan Tutdere'nin yıllardır Adıyaman halkının sesi olduğunu hatırlatarak, “Şimdi de Adıyaman Belediye Başkanımız Sayın Avukat Abdurrahman Tutdere asla yalnız değildir. Bu iradeye yönelik her müdahale sadece bir kişiye değil tüm seçmene yapılmış bir saygısızlıktır. Hukuku ve demokrasiyi savunan herkesin bu hukuksuzluğa karşı durması gerekir” dedi.



‘Birleşe birleşe kazanacağız’ vurgusu



Cumhuriyet Halk Partisi’nin kararlılıkla yoluna devam ettiğini belirten Ulubey, “Cumhuriyet Halk Partisi bu baskılara boyun eğmeyecek, halk için mücadeleye devam edecektir. Bizim bir sloganımız vardı: Birleşe birleşe kazanacağız. Bu haksızlık kime yapılırsa yapılsın, sadece CHP’ye değil, AKP’ye bile yapılsa karşı çıkarım” ifadelerini kullandı.



‘Bu bir itibarsızlaştırma çabasıdır’



Gözaltı sürecinin usule aykırı bir şekilde yürütüldüğünü savunan Ulubey, “Bir telefonla gidip ifade verebilecek insanların bu şekilde kamuoyunun gözü önünde itibarsızlaştırılmasını asla kabul etmiyoruz” dedi.



‘Bırakın insanlar görevini yapsın, memleketin sorunları ortada’



Deprem bölgesinde yaşanan zorluklara dikkat çeken Ulubey, açıklamasını şöyle tamamladı:



“Bıraksınlar bu insanlar kendi görevlerini, kendi işlerini yapsınlar. Bizim çocuklarımız, gençlerimiz işsiz. Siz bizden ne istiyorsunuz? Herkesi tutukladınız. Gerçekten kimse kalmadı. Zulmed, padişahım zulmet; zulmedecek ahali kalmasın...”

Kaynak : PHA