‘Gözaltı işlemi hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmıyor’



Adıyaman Barosu Başkanı Av. Bilal Doğan, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin gözaltına alınmasına tepki göstererek, “Sayın Belediye Başkanımızın hukuksuz bir şekilde gözaltına alınmasını şiddetle kınıyoruz. Hukuk devleti böyle bir şey değil. Mesnetsiz bir iddia var. Elbette soruşturma açılabilir ancak bunun yöntemi bu olmamalıydı. Başkan davet edilip ifadesi alınabilirdi” dedi.



‘Soruşturmanın İstanbul’dan yürütülmesini anlamak mümkün değil’



Doğan, söz konusu soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğüne dikkat çekerek, “Eğer Adıyaman’da bir suç işlendiği iddia ediliyorsa, yargı çevresi Adıyaman’dır. Ancak soruşturma İstanbul’dan yürütülüyor. Bu da süreci daha da tartışmalı hale getiriyor” ifadelerini kullandı.



‘Aramalarda suç unsuru tespit edilmedi’



Baroya bağlı avukatların hem Belediye Başkanının hem de Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan’ın ev ve makamlarındaki aramalara eşlik ettiğini aktaran Doğan, “Aramalar esnasında herhangi bir suç unsuru tespit edilmedi. Araçlar, makam odaları arandı ancak suç teşkil eden bir unsura rastlanmadı” şeklinde konuştu.



‘İddia eski bir firma yetkilisinin beyanına dayanıyor’



Doğan, soruşturmanın temelinde daha önce belediyeye iş yaptığı belirtilen bir firmanın beyanlarının bulunduğunu iddia ederek, “Bu firma, Başkan Tutdere göreve geldikten sonra üç ay daha çalışmış, ardından belediyeyle ilişiği kesilmiş. Daha sonra bu kişi gidip bir iddiada bulunmuş. Bu beyan üzerinden bir operasyon yapıldığını görüyoruz. Bu, hukukun zayıflatılması anlamına gelir” dedi.



‘Yargı eliyle siyaset dizayn edilmeye çalışılıyor’



Açıklamasında siyasi boyuta da değinen Doğan, “Son dönemde siyaset kurumunun yargı eliyle dizayn edilmeye çalışıldığını gözlemliyoruz. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş, Zeydan Karalar gibi isimlere yönelik yargı süreçleri bu kapsamda değerlendirilebilir. Bu durum sadece CHP’ye yönelik değildir, siyaset kurumunun bütününe dönük bir itibarsızlaştırma çabasıdır” dedi.



‘Masumiyet karinesi ihlal edildi’



Gözaltı sürecinde kamuoyunda oluşan algının da sorunlu olduğunu ifade eden Doğan, “Henüz bir yargı kararı olmamasına rağmen kamuoyunda suçlu algısı oluşturuluyor. Bu da Ceza Muhakemesi Kanunu’na, lekelenmeme hakkına ve masumiyet karinesine aykırıdır. Soruşturmanın yöntemi ve amacı tartışmalıdır” şeklinde konuştu.



‘Belediyede kayyum ihtimali yok’



Baro Başkanı Doğan, Başkan Tutdere’nin tutuklanması halinde bile kayyum atanmasının hukuken söz konusu olmadığını vurgulayarak, “Belediye Meclisi kendi içinden bir başkan seçer. Kayyum riski yoktur. Ancak biz bu sürecin tutuklamaya varmadan sona ereceğine inanıyoruz. Sayın Tutdere’nin de kısa sürede aklanacağına yürekten inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

Kaynak : PHA