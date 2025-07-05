‘Kimseye boyun eğmeyeceğiz, birlik olacağız’



Öcal, açıklamasında yaşanan süreci demokrasiye yönelik bir müdahale olarak değerlendirdiklerini ifade ederek, “Kimseye boyun eğmeyeceğiz. Var olacağız, birlik olacağız arkadaşlar. Uzun zamandan beri yaşadığımız sürecin birisini de şu anda Adıyaman'da yaşıyoruz. Bu iktidar demokrasinin bağrına vurulmuş bir hançerdir. Bu iktidar insan haklarının bağrına vurulmuş bir hançerdir. Bu iktidar bu ülkenin bağrına vurulmuş bir hançerdir” dedi.



‘Yolsuzluk iddiası sadece CHP’ye mi ait?’



Öcal, yolsuzluk iddialarının sadece CHP’li belediyelere yöneltilmesini eleştirerek şunları söyledi:



“Eğer bu iktidar gerçekten hırsız arıyorsa, yolsuzluk arıyorsa dönsün kendi belediye başkanlarına baksın. Dönsün hakkında en az yüz tane dosya hazırlanan Melih Gökçek’e baksın. Dönsün ağlaya ağlaya görevden aldıkları belediye başkanlarına baksın. Onları neden yargılamadılar? Eğer bir yanlışlık varsa, bir hukuksuzluk varsa bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde mi var?”



‘Bir adım geri atmayacağız’



CHP olarak demokratik haklardan vazgeçmeyeceklerini belirten Öcal, sözlerini şöyle tamamladı:



“Bu gibi durumlarda, bu gibi baskılarla bizi yıldıramazlar. Bizi korkutamazlar. Biz hiçbir zaman bir milim bile bulunduğumuz yerden geriye adım atmayacağız. Her zaman bu mücadelemizi, demokrasi mücadelemizi, insan hakları mücadelemizi ve bu ülkenin bütünlüğüyle ilgili mücadelemizi sürdüreceğiz. Şu anki kararımız, gerekiyorsa il binamızda toplanmak yönündedir. İl başkanımız ne diyorsa, hep birlikte onun yönlendirmeleri doğrultusunda hareket edeceğiz.”

Kaynak : PHA