‘Arama sırasında suç unsuru bulunmadı’



Av. Ali Coşkun, belediye binasında yapılan aramalarda yer aldığını belirterek, “Belediyeye geldiğimde polis arkadaşlar arama için bekliyorlardı. Birlikte aramaya geçtik. Önce makam odasında ve arka müştemilatında arama yapıldı. Akabinde aracında arama yapıldı. Yapılan aramalarda suç teşkil eden herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı” dedi.



‘El konulan belgeler ve materyaller sınırlı’



Arama sırasında bazı materyallere el konulduğunu aktaran Coşkun, şunları kaydetti:



“Emniyet yetkilileri tarafından sadece bir teklif mektubuna, makam odasındaki bilgisayara, Kaymakamlık tarafından belediyeye gönderilen bir flash diske ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin hesap özetini içeren bir banka dökümanına el konuldu. Flash diskin içeriğini incelemek istedik ancak Emniyet yetkilileri bunun şu aşamada mümkün olmadığını belirtti. Aynı şekilde bilgisayarın içeriği de incelenemedi. Tüm bu hususları tutanağa geçtik.”



‘İddia rüşvet, dayanak bir beyan’



Av. Coşkun, soruşturmanın temelinin suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş’ın beyanına dayandığını belirterek, “Arama kararında da bu beyan esas alınmış. Ancak Adıyaman’la ilgili şu ana kadar suç teşkil edecek herhangi bir somut unsur tespit edilmemiştir” ifadelerini kullandı.



Coşkun, soruşturmanın seyrini takip ettiklerini ve el konulan dijital materyallerin incelenmesi için Emniyet yetkililerinden resmi talepte bulunacaklarını da açıkladı.

Kaynak : PHA