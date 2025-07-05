‘Halkın iradesi hedef alınıyor’



Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Bayır’ın ardından belediye önünde açıklama yapan CHP İl Başkanı Engin Doğan, Başkan Tutdere’nin gözaltına alınmasına tepki göstererek şunları kaydetti:



“Hazmedememezlik budur. Bir halkın iradesini tanımamazlıktır. Adıyaman halkı deprem günlerinde yalnız bırakılmıştı. Bu halk, bu iradesizlik karşısında birleşerek 40 yıl sonra CHP’ye belediyeyi emanet etti. Abdurrahman Tutdere, iki dönem milletvekilliği yapmış, hakkında hiçbir şaibe olmayan bir siyasetçidir. Halkın bu güveni kıymetlidir.”



‘Başarının hazmedilemediğini düşünüyoruz’



Doğan, CHP’nin yerel yönetim başarısının hedef alındığını öne sürerek şöyle devam etti:



“Yıkılmış bir kenti ayağa kaldırma çabalarına rağmen, gelinen noktada bir operasyonla karşı karşıyayız. 1,5 yılda binlerce ruhsat verilerek yerinde dönüşüm projeleri başlatıldı. Bu başarıyı hazmedemeyenler olduğunu düşünüyoruz. Ama biz yılmayacağız. Sayın Başkanımıza kefiliz. Bu halk da kefildir.”



‘Adıyaman halkı yalnız bırakılmayacak’



CHP İl Başkanı Doğan, belediyenin hizmetlerine ara vermeden devam edileceğini belirterek, demokratik tepkilerini sürdüreceklerini ifade etti:



“Belediye Başkan Yardımcılarımızdan biriyle ilgili de gözaltı işlemi başlatıldı. Süreci yakından takip ediyoruz. Genel Merkezimizle sürekli irtibat halindeyiz. Ancak biz burayı terk etmiyoruz. Yöneticilerimiz değil, halkımızla birlikte buradayız. Sayın Tutdere’ye ve kadrolarına kefiliz.”



CHP Adıyaman İl Örgütü, Adıyaman Belediyesi önünde düzenlenecek dayanışma açıklamalarına devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak : PHA