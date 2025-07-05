İstanbul ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından sürdürülen iki ayrı soruşturma kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında gözaltı işlemi başlatıldı.



MYK saat 10.30’da toplandı



Gözaltı haberlerinin kamuoyuna yansımasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, parti genel merkezinde saat 10.30’da başlayan Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık ettiği bildirildi. Toplantının ardından Özel'in kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.



CHP kaynakları, toplantıda yürütülen soruşturmalar, gözaltıların siyasi boyutu ve partinin bundan sonraki tutumu gibi başlıkların ele alınmasının öngörüldüğünü aktardı.

Kaynak : PHA