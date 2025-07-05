Başkan Yardımcısı Bayır, PERRE Haber Ajansı’na yaptığı değerlendirmede, yaşanan sürecin hem kendilerini hem de Adıyaman halkını üzdüğünü belirterek, hizmetlerin aksatılmadan devam edeceğini söyledi.



Bayır, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



‘Aynı kararlılıkla hizmet edeceğiz’



“Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere ile ilgili yaşanan süreç hepimizi derinden üzmüştür. Biliyoruz ki, tüm Adıyaman halkı da aynı üzüntüyü yaşıyordur. Yalnız, yaşanan süreçten de olsa Adıyaman Belediyemizin tüm birimleri aynı kararlılıkla, aynı hizmet aşkıyla devam edecektir.”



‘Hizmet kalitesinde aksama olmayacak’



Belediyede hizmet sürekliliğine dikkat çeken Bayır, “Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'nin geldiği günden bugüne yaşadığı hizmet aşkını aynı şekilde yürütmekte kararlıyız. Tüm birimlerimiz hizmet vermeye devam etmektedir. Hiçbir şekilde bir aksamaya mahal vermeyeceğiz. Aynı hizmet kalitesi bu şekilde devam ettireceğiz. Belediye Başkanımızın görevini aynı şekilde devam ettireceğiz. Bu konuda hiçbir kimsenin endişesi olmasın.” ifadelerini kullandı.



Adıyaman Belediyesi’nde birimlerin olağan işleyişini sürdürdüğü belirtilirken, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecek.

Kaynak : PHA