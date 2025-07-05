CHP’li Yıldırım: ‘Başkanımızın yanındayız’



Destek açıklamasında bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Başkan Tutdere’ye güvendiklerini belirtti. Yıldırım, “Bir buçuk yıl oldu olmadı yani. Sabah tweet de attım ben. Biz belediye başkanımıza, belediyemize, kendi adıma, partililerim adına, oy veren insanlar adına biz hepimiz Sayın Tutdere’ye kefiliz. Hiçbir suçu olmadığı ortaya çıkacak. Biz belediye başkanımızdan eminiz.” ifadelerini kullandı.



Yıldırım, Tutdere’nin gerek milletvekilliği, gerekse belediye başkanlığı döneminde yoğun bir şekilde çalıştığını belirterek şunları söyledi:



“Evinde bir gün uyumadan gece gündüz bu halka, bu millete, bu vatana hizmet eden bir belediye başkanımız. Onunla gurur duyuyoruz. Tüm Türkiye'nin Abdurrahman Tutdere'yi gerçekten yakından tanımasını isterim. Gerek depremde gerekse deprem sonrası verdiği hizmetlerle kendini tüm Adıyaman halkına kanıtlamış bir isim. Zaten yüzde elli oyla seçilmiş bir belediye başkanımızdır.”



Soruşturmanın sonucunu beklediklerini ifade eden Yıldırım, “Biz yanındayız. Suçsuz olduğuna soruşturma yapılmadan dahi kefiliz. İnşallah güzel sonuçlarla tekrar Sayın Başkanımızla hizmetlere devam etmeye başlarız.” dedi.



CHP’li yöneticiler, açıklamaların ardından belediye binası önünde bir süre daha bekleyerek dayanışma gösterisinde bulundu.

Kaynak : PHA