Belediye başkanları gözaltında

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Ankara’daki evinden gözaltına alındığı bildirildi. Tutdere’nin İstanbul’a götürüldüğü ve işlemlerinin burada sürdüğü belirtildi.



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise İstanbul’da gözaltına alındı. Aynı soruşturma çerçevesinde Karalar’ın ikametinde ve Adana Büyükşehir Belediyesi’nde aramalar yapıldığı, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındığı aktarıldı.



Suçlama: İrtikap ve maddi menfaat temini

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde belediye ile iş yapan bazı şirketlerden maddi menfaat talep ettiği, bu talepleri Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger aracılığıyla gerçekleştirdiği iddia edildi. Bu nedenle Karalar ve Zenger hakkında “irtikap” suçlamasıyla gözaltı kararı verildiği bildirildi.



Benzer şekilde, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin de belediye ile çalışan bazı şirketlerden maddi menfaat talebinde bulunduğu, bu kişileri Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan’a yönlendirdiği öne sürüldü. Bu iddialar doğrultusunda Tutdere ve Kayhan hakkında da gözaltı kararı alındı.



İBB ve diğer belediyeler de soruşturmada

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın suçtan elde ettiği mal varlığını akladığı öne sürülen 4 iş insanı hakkında da gözaltı kararı verildi.



Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk iddiaları çerçevesinde Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, onun şoförü Sonkan Turan ve avukat Onur Büyükhatipoğlu hakkında da farklı suçlamalarla gözaltı kararları alındı. Bu kişilerin “irtikap”, “suç örgütüne üye olmak” ve “örgütsel çözülmeyi engellemek” suçlamalarıyla yargılandıkları belirtildi.



Gözaltına alınan şüpheliler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda yürütülen operasyonda gözaltı kararı verilen isimler şöyle:



Zeydan Karalar (Adana Büyükşehir Belediye Başkanı)



Abdurrahman Tutdere (Adıyaman Belediye Başkanı)



Ahmet Şahin (Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili)



Sonkan Turan (Şahin’in şoförü)



Ceyhan Kayhan (Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı)



Özcan Zenger (Seyhan Belediyesi personeli)



Onur Büyükhatipoğlu (Avukat)



Hayrettin Mermer (İş insanı)



Burak Kangal (İş insanı)



Rabil Artan (İş insanı)



Kazım Gökhan Yankılıç (İş insanı)



Soruşturma sürüyor

Soruşturmada, etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen bazı şüphelilerin verdiği yeni ifadelerle belediyelere yönelik yolsuzluk, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne üyelik gibi suçlamaların derinleştirildiği ifade edildi. Emniyet güçlerinin ilgili kişilerle ilgili gözaltı işlemlerini sürdürdüğü, soruşturmanın genişletilebileceği bildirildi.

Kaynak : PHA