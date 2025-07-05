Soruşturma kapsamında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.



Tutdere sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sabah Ankara'da evimden gözaltına alındım. İstanbul'a götürülüyorum.” ifadelerini kullandı.



CHP Adıyaman’ı 47 yıl sonra kazanmıştı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Adıyaman'da gösterdiği belediye başkan adayı Abdurrahman Tutdere, yüzde 50,36 oy oranı ile seçimi kazanarak CHP'nin Adıyaman’daki 47 yıllık belediye başkanlığı hasretine son vermişti.



Soruşturmada gözaltı sayısı artıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması kapsamında kamu ihalelerine fesat karıştırma, rüşvet, irtikap ve yolsuzluk iddiaları ile ilgili çok sayıda belediye yöneticisi ve personeline yönelik işlem yapıldığı öğrenildi.





Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin dışında; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger’in de gözaltına alındığı bildirildi.



Abdurrahman Tutdere kimdir?

1976 yılında Adıyaman’da doğan Abdurrahman Tutdere, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2001 yılından itibaren serbest avukatlık ve uzman arabuluculuk yaptı. Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Kurulu ve Adıyaman Barosu yönetiminde görev aldı.



Siyasi hayatına 1998 yılında CHP Adıyaman İl Gençlik Kolları’nda başlayan Tutdere, İl Disiplin Kurulu Başkanlığı, İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Sekreterliği gibi görevlerde bulundu. 27. ve 28. dönemlerde CHP Adıyaman milletvekili olarak TBMM’de yer aldı. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda görev yaptı.



2024 yerel seçimlerinde Adıyaman Belediye Başkanı olarak seçilen Tutdere, göreve gelmesinin ardından deprem sonrası yeniden yapılanma, ulaşım, altyapı ve sosyal yardımlar gibi birçok alanda çalışma başlatmıştı.



Kaynak : PHA