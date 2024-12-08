Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Abdullah Öcalan'ı Meclis'e getirelim" söylemini eleştirerek, Cumhur İttifakı'nın gündem saptırmaya çalıştığını, ancak CHP’nin halkın gerçek sorunlarını dile getirmeye devam edeceğini belirtti.

"Bahçeli’nin Hesabı, Halkın Gerçek Sorunlarının Konuşulmamasıdır"

CHP Lideri Özgür Özel, Bahçeli’nin gündeme getirdiği konuların halkın sorunlarının konuşulmasını engellemeye yönelik bir strateji olduğunu savundu. Özel, "Devlet Bey’in bir hesabı var. Hemen o hakaretlere cevap vereceğim. Bu arada zaman dolacak. Çeyrek altın hesabını söyleyemeyeceğim. Emekliyi, asgari ücretliyi, fıstık üreticisini, zeytin ve üzüm üreticisini konuşamayacağım. Esnafın derdini söyleyemeyeceğim. Vallahi avuçlarını yalarlar. Bu sorunları konuşacağız, bu sorunları" ifadelerini kullandı.

"At Kilis'te Şahlandı, Atatürk'ün Partisi İktidara Koşuyor"

CHP Genel Başkanı Özel, Kilis’in kurtuluşunun 103. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen halk buluşmasında, Kilis halkının Milli Mücadele'deki kahramanlığına vurgu yaptı. Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kilis’te söylediği “Bu millet asla ölmeyecek” sözlerini hatırlattı.

Özel, "28 Ekim 1918'de 7. Ordu Komutanı olarak Kilis’e gelen Mustafa Kemal, ‘Bu uyanıklığa hayran kaldım. Bir kez daha iman ettim ki, bu millet asla ölmeyecek’ demiştir" dedi. Konuşmasında Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen’in başarısına da değinen Özel, "Kilis’e Cumhuriyet Halk Partisi’nin genç, çalışkan ve adil bir belediye başkanını getirdik. Atatürk'ün heykelindeki at, şahlanmış durumda. Bu, taarruzun başladığının işaretidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi, iktidara doğru koşuyor" ifadelerini kullandı.

"Kilis'e Giden Para 109 Bin Kişilik, Ama Nüfus 300 Bin"

Özgür Özel, Kilis’in altyapı ve finansman sorunlarına da dikkat çekti. Kilis'in resmi nüfusunun 109 bin olmasına rağmen, sığınmacılarla birlikte 300 bine dayandığını belirten Özel, “Kilis’e gelen İller Bankası payı 109 bin kişiye göre hesaplanıyor, ama Kilis 300 bin kişilik nüfusa hizmet veriyor. 200 bin kişiye baktırıyorlar, bunun parası ise gelmiyor" dedi.

Bu duruma rağmen Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen’in projeleriyle dikkat çektiğini ifade eden Özel, “Bu kadar imkansızlık içinde Hakan Bilecen, 105 kilometre kanalizasyon ve 37 kilometre içme suyu hattı yeniledi. Kevgir gibi olmuş borularla Kilis’e su içiriyorlardı. Artık içilebilir bir su temin edildi" dedi.

"Bu İktidar, En Çok Emekliye Zarar Verdi"

Özel, emeklilerin maaş kayıplarına dikkat çekerken, çeyrek altın hesabı yaparak kayıpları gözler önüne serdi. 2002 yılında bir emeklinin maaşıyla 8 çeyrek altın alabildiğini ancak bugün sadece 2,5 çeyrek altın alabildiğini ifade eden Özel, şunları söyledi:

"2002'de en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alınıyordu. Bugün 2,5 çeyrek altın. Asgari ücretle 2002'de 7 çeyrek altın alınıyordu, bugün 3 çeyrek altın. Bu halkın alım gücünü göstermektedir. Çeyrek altını kaybeden vatandaş, evde düşürdüğünde o altını bulmak için her yeri arar. Ama bu iktidarın yanlış politikaları yüzünden vatandaşlar her ay 5 çeyrek altın kaybetmiş durumda. Bu kaybı telafi edeceğimiz yer, ilk seçimde sandıktır."

"Cumhur İttifakı Suni Gündemle Halkı Oyalıyor"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'ı Meclis'e getirme çağrısını eleştiren Özel, bu çağrıyı "suni gündem" olarak nitelendirdi. Bahçeli'nin bu tür tartışmaları gündemde tutarak, halkın asıl sorunlarının konuşulmasını engellediğini savunan Özel, "Bahçeli'nin hesabı, emekli, asgari ücretli, esnafın derdi konuşulmasın. Onun derdi bu. Ancak avuçlarını yalarlar. Biz bu sorunları konuşacağız" dedi.

"Fıstık, Zeytin, Üzüm Üreticisinin Sorunları Gündeme Gelecek"

Kilis’teki çiftçilerin yaşadığı sorunlara da değinen Özgür Özel, üreticinin maliyet artışları karşısında zorlandığını ve destek verilmesi gerektiğini söyledi. "Antep'te fıstık, Kilis'te zeytin, üzüm üreticisi perişan. Cumhur İttifakı bu sorunları konuşmamak için suni gündem oluşturuyor" dedi.

"Suriyelilerin Kaydını Bile Tutamıyorlar"

Kilis’in yoğun göç almasıyla ilgili süreci de değerlendiren Özel, Suriyeli sığınmacıların kayıtlarının dahi doğru tutulmadığını iddia etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına atıfta bulunan Özel, "Ali Yerlikaya, 114 bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü söylüyor. Kilisli emekliler ise 'Gelen var, giden yok' diyor. Suriyelilerin kaydını bile doğru düzgün tutamıyorlar. Kilis halkı bunu görüyor" dedi.

"Biz Savaşı Değil, Barışı Savunuyoruz"

Özgür Özel, Türkiye'nin Suriye politikalarını da eleştirerek, "Türkiye komşusunun toprak bütünlüğüne saygı göstermelidir" dedi. Özel, Türkiye'nin Suriye'de yanlış politikalarla savaşı körüklediğini iddia etti.

“Türkiye, Atatürk'ün vasiyetine uymalıdır. 'Yurtta barış, cihanda barış' anlayışıyla komşularımızla iyi ilişkiler kurmalıyız. Esad'la temas sağlanmalı, barış için çözümler aranmalıdır.”

"Bu İktidarın Yaptığı En Büyük Zarar, Emeklilere Yapılan Zarar"

Özel, hükümetin emeklilere verdiği zararın asgari ücretlilerden daha büyük olduğunu söyledi. "2002'de emekliler 20 çeyrek altın alıyordu, bugün 4,5 çeyrek altın alıyor. Asgari ücretliler de 7 çeyrek altın alırken bugün sadece 3 çeyrek altın alabiliyor" diyen Özel, bu farkın bir sandıkta telafi edileceğini söyledi.

"Cumhur İttifakı'nın Suni Gündemini Yırttık"

Konuşmasının sonunda, TBMM'deki kağıt yırtma olayına atıfta bulunan Özgür Özel, "Neyi yırttık biliyor musunuz? Cumhur İttifakı'nın suni gündemini yırttık attık" dedi. "Biz halkın derdini konuşacağız. Cumhur İttifakı'nın suni gündemlerini değil, emekliyi, esnafı, asgari ücretliyi konuşacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak : PHA