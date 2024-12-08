"6 Şubat Depreminin Enkazı Altında Kalmadık"

Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin ardından muhalefetin kendisine yönelik eleştirilerine de yanıt vererek, "6 Şubat depremlerinin ardından 'Erdoğan bu enkazın altında kalır' diyen kifayetsizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyoruz. Maddi anlamda Antep’in kayıplarını telafi edecek kararlılığa da imkâna da biz sahibiz" dedi. Deprem bölgesinde her bir vatandaşın hak sahibi olarak evine kavuşuncaya kadar çalışmaların süreceğini belirten Erdoğan, deprem bölgesine yönelik yardım ve desteklerin devam edeceğini ifade etti.

"Bu Coğrafyada Kaderimiz de Kederimiz de Ortaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye politikasıyla ilgili önemli mesajlar verdi. "Türkiye olarak bizim temennimiz, komşumuz Suriye’nin 13 yıldır hasretini çektiği istikrara, huzura ve barış ortamına süratle kavuşmasıdır" diyen Erdoğan, "Ekonomik kalkınması, toplumsal huzuru, iç barışı ve güvenliğiyle nasıl bir Antep görmek istiyorsak Halep için de aynı temennilerde bulunuyoruz. Hatay’ın esenliğine nasıl önem veriyorsak, Hama’nın, Humus’un, Şam’ın, Rakka’nın, Aynelarab’ın da güven içinde olmasını arzu ediyoruz. Aramızda sınırlar olabilir ama bu coğrafyada kaderimiz de kederimiz de ortaktır" ifadelerini kullandı.

"Kimyasal Silahlarla, Varil Bombalarıyla Siviller Katledildi"

Erdoğan, İdlib’deki saldırılara ve Suriye’deki insani krize dikkat çekti. Suriye’deki rejimin ve terör örgütlerinin saldırılarında yaklaşık 1 milyon Suriyelinin hayatını kaybettiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Kimyasal silahlarla, varil bombalarıyla siviller canice katledildi. 12 milyona yakın Suriyeli evini yurdunu, doğduğu toprakları terk etmek zorunda kaldı. Türkiye’nin 910 kilometre uzunluğunda sınıra sahip olduğu bir ülkedeki gelişmelere gözlerini kapaması elbette mümkün değildir. Bizim hiçbir ülkenin bırakın toprağını, çakıl taşında dahi gözümüz yoktur. Türkiye olarak bizim temennimiz, komşumuz Suriye’nin istikrara, huzura ve barış ortamına süratle kavuşmasıdır."

"Türkiye’nin Yegâne Amacı, Suriye Halkının Refahıdır"

Erdoğan, Suriye’deki askeri ve diplomatik süreçlere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Suriye toprakları savaşa, kana ve gözyaşına doymuştur” dedi. Türkiye’nin Suriye’deki varlığının, bölgedeki huzuru ve güvenliği sağlama amacına hizmet ettiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin yegâne amacı, tüm kesimleriyle Suriye halkının refahı ve esenliğidir. Biz ilk günden beri hep bunu savunduk, hep bunun için çalıştık. Katliam ve zulümden kaçan kardeşlerimize kapımızı açarken de Suriye krizine çözüm bulmak için elimizi uzatırken gayemiz daima buydu. Ama Şam rejimi, Türkiye’nin uzattığı elin kıymetini bir türlü idrak edemedi, ne manaya geldiğini anlayamadı."

CHP'ye Sert Eleştiri: "Şam Rejiminin Değil, Türkiye'nin Partisi Olun"

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimine de sert eleştirilerde bulundu. "CHP, Şam rejiminin değil, Türkiye'nin muhalefet partisi olmalıdır" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Eski yönetimin marazlı yaklaşımını CHP’nin yeni yönetiminin de aynen devam ettirmesi CHP adına utanç vericidir. Özel’in grup toplantısında hükümetimizin Suriye politikasıyla ilgili sarf ettiği sözlerin elle tutulur hiçbir yanı yok. Anlaşılan Sayın Özel, iyice kızışan parti içi iktidar kavgasından başını kaldırıp dünyada ne olup bittiğini takip dahi edemiyor. Gelişmelere Ankara merkezli bakmanız beklenir."

"Suriyeli Sığınmacıların Dönüşüne Neden Karşısınız?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde vatanlarına dönmesi konusundaki kararlılığı da dile getirdi. Bu konudaki muhalefet eleştirilerine yanıt veren Erdoğan, şu soruları yöneltti:

"Suriyeli sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde vatanlarına dönme ihtimalinden CHP neden rahatsız oluyor? Türkiye’nin bölücü terör belasını sınırlarından uzaklaştırma iradesinin size dokunan tarafı nedir? Eski yönetim döneminde CHP’yi enfekte eden etnik köken ve meşrep virüsünden ne zaman kurtulacaksınız? Ülkemize başkalarının penceresinden bakmayı bırakıp ne zaman Türkiye partisi olacaksınız?"

"Suriye, Suriyelilerindir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin geleceğine dair çözüm önerilerini paylaşarak, bölgenin tüm kesimlerinin haklarının gözetileceği bir çözüm modeline işaret etti. "Suriye, tüm etnik, mezhebi ve dini unsurlarıyla Suriyelilerindir" diyen Erdoğan, Suriye halkının kendi ülkelerinin geleceğine karar vermesi gerektiğini vurguladı.

"Jeopolitik hesaplar peşinde koşmanın Suriye halkına katkısı olmaz. Özellikle bölücü terör örgütünün selden kütük kapma hevesiyle hareket ettiğinin farkındayız. Türkiye olarak milli güvenliğimizi ve çıkarlarımızı tehlikeye atacak hiçbir hamleye izin vermeyeceğimizin bilinmesini isterim. Suriye halkı için güvenli bir ortamın sağlanması, bu coğrafyanın en büyük ihtiyacıdır."

"Türkiye Tarihin Doğru Tarafında"

Suriye politikasının doğru bir zemine oturduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış ve huzur dolu bir Suriye vizyonu çizdi. “Huzurun ve barışın hâkim olduğu, Arap, Türkmen, Kürt, Alevi, Sünni, Hristiyan ayırt etmeksizin herkesin eşit olduğu bir Suriye görmek istiyoruz” diyen Erdoğan, şu sözlerle mesajını tamamladı:

"Atalarımız ne diyor? 'Doğru duvar yıkılmaz, eğri kaçan kurtulmaz.' Türkiye dün olduğu gibi bugün de tarihin doğru tarafında yer almaktadır. İnşallah çok yakın bir gelecekte böyle bir Suriye göreceğimizi umut ve temenni ediyorum."

Kaynak : PHA