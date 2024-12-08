Protokolden Yoğun Katılım

Konsere, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Milletvekili Hüseyin Özhan, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, TPAO Bölge Müdürü Mahmut Utmanoğulları, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Yoğun katılım nedeniyle salon tamamen doldu, bazı seyirciler ise konseri ayakta izlemek zorunda kaldı.

Vali Varol’dan Öğrencilere Anlamlı Jest

Konser sırasında seyirciler arasında yer bulamayan öğrencileri fark eden Vali Dr. Osman Varol, öğrencileri yanına davet ederek onlarla birlikte yerde bağdaş kurarak konseri izledi. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve diğer protokol üyeleri de öğrencilerin arasına katılarak bu jestle geceye anlamlı bir katkıda bulundular.

Koro Büyük Beğeni Topladı

Anadolu’nun kültürel zenginliklerini yansıtan türkülerle izleyenlere duygusal ve coşkulu anlar yaşatan koro, performansı ile salonu dolduran davetlilerden tam not aldı. Öğretmenlerin üstün gayreti ve uyumlu performansı, geceye damgasını vurdu.

Protokolden Teşekkür ve Tebrik

Konserin sonunda sahneye çıkan Vali Dr. Osman Varol ve protokol üyeleri, koro üyelerini tebrik ederek bu başarılı organizasyonu hayata geçiren İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve koro üyelerine teşekkür etti. Koro, Adıyaman’ın eğitim camiasının sanatsal yönünü ortaya koyarak hem izleyicilerden hem de protokolden büyük övgü aldı.

Kaynak : PHA