"Adıyaman’ı Tanıtma Çabası"

Deprem nedeniyle bu yıl Adıyaman’dan resmi katılımın olmadığı fuarda, Kommagene Hotel’in sahibi Genç Turizmci Taner Kayhan İrfan Çetinkaya, kendi imkânlarıyla açtığı stantta Adıyaman’ı temsil etti. Çetinkaya, ziyaretçilere Adıyaman’ın zengin kültürel mirasını ve tarihi mekânlarını anlatarak, medeniyetlerin beşiği olan şehre davette bulu"ndu.

"Tarihi ve Kültürel Zenginlikler Tanıtıldı

Standı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ile turizm profesyonellerine Adıyaman’ın öne çıkan değerleri aktarıldı. Çetinkaya, ziyaretçilere şu materyalleri sundu:

Adıyaman’ın tarihi mekânlarını anlatan el kitapçıkları ve CD’ler,

Nemrut Dağı heykelleri, Cendere Köprüsü, Arsemia Ören Yeri gibi sembolik hediyelikler,

Adıyaman’ın meşhur nar suyu ikramı.

"TÜRSAB Başkanı’ndan Selamlar"

Standı ziyaret eden Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Adıyaman halkına selamlarını iletti. Çetinkaya ile kısa bir sohbet gerçekleştiren Bağlıkaya, Adıyaman’ın turizm potansiyeline dikkat çekti.

"Adıyaman İçin Önemli Bir Tanıtım Fırsatı"

5-7 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenen Travel Turkey İzmir Fuarı kapsamında Adıyaman’ı tanıtma çabaları, kentin turizm sektöründeki görünürlüğünü artırmayı hedefliyor. Dünya turizm sektörünün önde gelen isimlerinin buluştuğu fuarda Adıyaman standı, ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.

Adıyaman’ın tanıtımına gönüllü olarak katkı sunan Taner Kayhan İrfan Çetinkaya, bölgenin kültürel zenginliklerini ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtarak şehrin turizm gelirlerini artırmayı amaçlıyor.

Kaynak : PHA