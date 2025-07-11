‘Barış, adalet ve demokrasiyle mümkündür’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, CHP’nin terörün ve şiddetin her türlüsüne karşı tarihsel olarak net bir tutum sergilediğini vurguladı. Özel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Partimiz barışın yanındadır. Ülkemize çok ağır bedeller ödeten terörün ilelebet son bulması, ortak irademizdir. Terör örgütünün bugünkü sembolik silah bırakma adımını memnuniyetle karşılıyoruz."



‘Süreç şeffaflık ve toplumsal mutabakatla yürütülmeli’

Sürece katkı sunanlara teşekkür eden Özel, bu aşamaya gelinmesinde emeği geçenlere atıf yaparak, sürecin parlamenter zemin içinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı:

"Sürecin bu noktaya gelmesinde emek ve katkıları olan başta rahmetli Sırrı Süreyya Önder olmak üzere tüm siyasilere ve tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Bu adımın, artık silahların tamamen susacağı bir dönemin başlangıcı olmasını diliyoruz. Bu süreç; hiçbir parti, toplumun hiçbir kesimi dışlanmadan, milletten bir şey saklanmadan, Meclis çatısı altında, toplumsal mutabakat gözetilerek, hızlı ve kararlı adımlarla yönetilmelidir."



‘Kayyım uygulamaları toplumsal barışa engeldir’

Özgür Özel, açıklamasında özellikle demokratik işleyişe zarar verdiğini savunduğu uygulamaları da eleştirerek, kayyım atamalarına ve siyasetçilerin tutukluluğuna dikkat çekti:

"Türkiye’de tam bir barış ortamının tesisi ancak adalet ve demokrasiyle mümkündür. Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyımların atandığı, Kürtlerin belediye meclislerine girmesini suç sayan soruşturmaların sürdüğü, seçilmiş siyasetçilerin hukuk dışı yöntemlerle hapiste tutulduğu ve demokratik rekabetin sakatlandığı bir ortam, toplumsal barışın baş düşmanıdır. İç cephemizi tahkim etmek gayretinin önündeki en büyük engeldir."



‘Barış için demokrasi, demokrasi için mücadele’

Özel açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:

"Ülkemizin ihtiyacı; Terörsüz ve Demokratik Türkiye’dir. Refah için barış, barış için birlik, birlik için demokrasi ve adalet gereklidir. Ortak geleceğimiz için, barış için katkı sunmaya ve mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."



Süleymaniye'de sembolik tören

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarında yer alan Süleymaniye’nin Dukan ilçesinde bulunan Casene Mağarası önünde düzenlenen törende, 30 kişilik bir PKK’lı grup, ellerindeki silahları yakarak örgütsel faaliyetlerine son verdiklerini duyurmuştu. Törene KCK Eş Sözcüsü Bese Hozat da katılmış, etkinlik sırasında Abdullah Öcalan’ın görüntüsü dev ekrandan yansıtılmıştı.

Kaynak : PHA