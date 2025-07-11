‘Kritik ve önemli bir eşik aşıldı’

Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, PKK’nın silah bırakma adımının Türkiye açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

"Bugün silahların bırakılması ve teslimi sürecinin başlamasıyla, terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda kritik ve önemli bir eşik daha aşılmıştır. Bugüne kadar başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin ortaya koydukları kararlı ve dirayetli irade, destek veren siyasi partilerimizin katkıları ve Aziz Milletimizin verdiği güç sayesinde, bu önemli aşamaya gelinmiştir."



‘Her kesime büyük görev düşüyor’

Ala, açıklamasının devamında tüm siyasi aktörlerin, kurumların ve toplumun süreci dikkatle ve sorumlulukla yürütmesi gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gelinen bu aşamada sürecin hedeflendiği biçimde başarıyla sonuçlanması için her kesime büyük görev düşmektedir. Bölgemizde yaşanan gelişmeler dikkate alındığında, Türkiye’de 86 milyonun kardeşliğinin, huzurunun ve güvenliğinin temini için atılacak her adımın ne kadar kritik ve önemli olduğu son derece açıktır."



‘Aynı titizlikle sürdürülecek’

Efkan Ala, süreç boyunca sergilenen dikkatli yaklaşımın bundan sonraki aşamalarda da sürdürüleceğini ifade ederek, Türkiye’nin geleceğine güçlü bir mesaj verdi:

"Bugüne kadar büyük bir itina ve hassasiyetle yürütülen çalışmalar bundan sonra da aynı titizlikle sürdürülecektir. Terör prangasını çözmüş bir Türkiye, 86 milyonun ortak geleceğine doğru emin adımlarla yürüyecektir."



Silahların yakıldığı tören dikkat çekmişti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Süleymaniye kentinin Dukan ilçesindeki Casene Mağarası önünde düzenlenen törende, 30 kişilik bir PKK’lı grup silahlarını yakarak örgütsel faaliyetlerine son verdiklerini açıklamıştı. Törene KCK Eş Sözcüsü Bese Hozat da katılmış, etkinlik sırasında dev ekranda örgüt lideri Abdullah Öcalan’ın görüntüsü yansıtılmıştı.

Kaynak : PHA