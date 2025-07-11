‘Kalıcı barış ve huzurun vesilesi olmasını temenni ediyorum’

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Süleymaniye'nin Dukan ilçesinde gerçekleştirilen ve terör örgütü PKK mensubu 30 kişilik bir grubun silah bıraktığı törene ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Babacan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Terör örgütünün varlığına son verme ve silah bırakma kararının ilk uygulama aşamasını memnuniyetle karşıladım. Ülkemiz için hayırlı olmasını, kalıcı barış ve huzurun sağlanmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Süreci ihtiyatlı bir iyimserlikle izlemeye; önerilerimizi ve uyarılarımızı dillendirmeye devam edeceğiz."



Süleymaniye’de sembolik tören

Hatırlanacağı üzere, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırları içinde yer alan Süleymaniye’nin Dukan ilçesindeki Casene Mağarası önünde, 30 kişilik bir PKK grubu sembolik bir törenle silah bıraktığını duyurmuştu. Törende, terör örgütü KCK Eş Sözcüsü Bese Hozat da yer almış, grup ellerindeki silahları yakarak örgütsel faaliyetlere son verdiklerini açıklamıştı. Etkinlik sırasında dev bir LED ekranda örgüt lideri Abdullah Öcalan’ın son görüntüsü de yansıtılmıştı.



DEVA’dan ihtiyatlı destek

Ali Babacan’ın açıklaması, DEVA Partisi’nin sürece temkinli ancak yapıcı bir perspektiften yaklaştığını ortaya koyarken, siyasette özellikle çözüm süreci benzeri gelişmelerin yeniden gündeme gelmeye başladığı bu dönemde önemli bir açıklama olarak değerlendiriliyor. Babacan’ın ‘ihtiyatlı iyimserlik’ vurgusu, partinin süreci desteklerken aynı zamanda dikkatle takip edeceği mesajını içeriyor.

Kaynak : PHA