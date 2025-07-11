Grup kararı: Ufuk Bayır başkan vekili olarak görevlendirildi

Tutdere, İl Başkanı ve Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte yapılan grup toplantısında alınan kararı kamuoyuna şu sözlerle açıkladı:

"Bugün İl Başkanımız ve Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımızla birlikte Adıyaman’da grup toplantımızı gerçekleştirdik. Yaşadığımız süreçle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Meclis grubumuz, görevden uzaklaştırılmam nedeniyle güçlü bir irade ortaya koyarak, daha önce Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Harita Mühendisi Sayın Ufuk Bayır’ı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirme ve aday gösterme kararı aldı. Bu kararın şehrimize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum."



Depremin ardından gelen dayanışma mesajı

Tutdere açıklamasında, 6 Şubat depremlerinden sonra yaşanan zorlukları hatırlatarak, belediye meclisinde tüm gruplarla uyum içinde çalıştıklarını, bu anlayışın süreceğini vurguladı:

"Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, meclisimizde tüm gruplarla uyum içinde, şeffaf ve çalışkan bir anlayışla halkımıza hizmet ettik. 6 Şubat depremlerinde büyük bir yıkım yaşamış, adeta enkazdan yeniden ayağa kalkmaya çalışan şehrimizde birliğimizi, beraberliğimizi hep koruduk."



‘Umutsuzluğa kapılmayın, daha da güçlü devam edeceğiz’

Tutdere, halkı moral bozmamaya çağırarak, hizmetin devam edeceğini belirtti:

"Bugün de aynı inançla, aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Adıyamanlı kardeşlerim, umutsuzluğa kapılmayın! Arkadaşlarımız görevlerinin başında, halkımıza hizmet etmeye devam edecek. Biz Adıyaman’a bir söz verdik: Adıyaman’ı mutlu bir şehir yapacağız. Biriz, beraberiz, güçlüyüz ve Adıyaman’ız!"



‘Adıyaman Belediyesi halkın evidir’

Belediyenin halkın evi olduğunu vurgulayan Tutdere, yatırımların ve hizmetlerin süreceğini söyledi:

"Adıyaman Belediyesi, Adıyaman halkının evidir. Yatırımlarımızı, hizmetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Her türlü karalama ve iftirayı bertaraf edecek güçlü bir ekibimiz var. Kaldığımız yerden, daha da güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Adıyaman’ın yanındayız, halkımızın hizmetinde ve emrindeyiz!"



Tutdere'nin açıklamasıyla birlikte, Belediye Başkan Vekilliği görevine getirilen Ufuk Bayır’ın önümüzdeki günlerde görevine fiilen başlaması bekleniyor. Adıyaman Belediyesi’nde yürütülen hizmetlerin aksamadan sürdürüleceği vurgulanırken, meclis grubunun bu kararla istikrar mesajı vermesi dikkat çekti.

Kaynak : PHA