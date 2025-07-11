İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, terör örgütü PKK’nın düzenlediği silah bırakma törenine ve ardından gelen açıklamalara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, “Silahlar yakıldı, teslim edilmedi. Bunun anlamını da herkes biliyor” ifadelerini kullandı. Türkeş Taş, hükümete ve siyasi ortaklarına da yüklendi.



'Hayırlı olsun AKP-MHP-DEM ittifakı'



Ayyüce Türkeş Taş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Sözde silah bırakma töreninden sonra yapılan ilk açıklamalar sonucu söylenecek tek şey var: Hayırlı olsun AKP-MHP-DEM ittifakı; hayırlı olsun Erdoğan-Bahçeli-Apo beraberliği. 'Silahla mücadele ettik, siyasi hakkımızı kazandık' diyor terör örgütü PKK, aynı zamanda kurucu önderlerine özgürlük talep etme hakkını da kazandıklarını söylüyorlar… Bunun nesi tarihi dönüm noktası, nesi sevinç kaynağı? Ufak bir ayrıntı; silahlar yakıldı, teslim edilmedi. Bunun anlamını da herkes biliyor."



'Siyasi hak kazandık' açıklaması tepkilere neden oldu



PKK adına yapılan açıklamada, silahla yürütülen mücadele sonucunda siyasi hak kazanıldığı ve bu kapsamda kurucu liderlerine özgürlük talep etme hakkını da elde ettiklerini öne süren ifadeler kamuoyunda geniş yankı buldu.



İYİ Parti cephesinden gelen bu ilk sert tepkiyle birlikte, önümüzdeki günlerde PKK’nın törenine ve sürece dair siyasi tartışmaların daha da derinleşmesi bekleniyor.

Kaynak : PHA