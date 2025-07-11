

Mülteci ve vatandaşlar üzerinden maaş oyunu



Yürütülen soruşturma kapsamında, Adıyaman il merkezinde ve ilçelerinde faaliyet gösteren 5 tarım işletmecisinin, Avrupa Birliği destekli “Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı” projesi kapsamında Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’nden aldıkları ücret desteğini kötüye kullandıkları tespit edildi.



Şüphelilerin, Türk ve yabancı uyruklu şahısları kendi işletmelerinde çalışıyor gibi göstererek maaş ödemesi yaptığı, ardından bu ödemelerin aracı kişiler üzerinden işletme sahiplerinin eş ve çocuklarının hesaplarına geri aktarıldığı, bu yolla yaklaşık 11 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.



57 kişi hakkında işlem başlatıldı



Operasyon kapsamında ikisi kamu görevlisi olmak üzere 6’sı Türk, 51’i Suriye vatandaşı olmak üzere toplam 57 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve yurt dışına çıkışları yasaklandı.



51 Suriye uyruklu şüpheli hakkında ise adli işlemler sürdürülüyor.



Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı’ndan açıklama



Adıyaman İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak : PHA