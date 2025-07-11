11 Ayrı Ekip Gece Gündüz Sahada



Özellikle bina yıkımları, hafriyat ve altyapı faaliyetleri nedeniyle bozulan yolların yenilenmesi, kentin farklı noktalarında eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan 11 ayrı ekip, gece gündüz demeden sahada aktif görev alarak, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını titizlikle yürütüyor.



Asfalt, Yama, Bordür Ve Kaldırım Çalışmaları Yapılıyor



Yürütülen çalışmalar kapsamında vatandaşlardan gelen talepler ve teknik ekiplerin sahadaki incelemeleri doğrultusunda belirlenen alanlarda asfalt serimi, yama, kaldırım, bordür ve kilit parke taşı döşeme çalışmaları gerçekleştiriliyor.



Ulaşım Ağı Baştan Sona Yenileniyor



İmamağa, Sümerevler, Yeşilyurt, Barbaros Hayrettin ve Altınşehir mahallelerinde yoğunlaştırılan asfalt ve yama çalışmaları ile kent içi ulaşım konforu artırılmaya çalışılıyor. Cumhuriyet, Altınşehir ve Ulucami mahallelerinde ise kaldırım, bordür ve kilit parke taşı uygulamalarıyla hem yaya güvenliği sağlanıyor hem de estetik kent görünümü hedefleniyor.



Engelli Ve Yaşlı Dostu Altyapı Çalışmaları



Adıyaman Belediyesi’nin altyapı yatırımları, özellikle yaşlı, çocuk ve engelli bireylerin günlük yaşamını kolaylaştırmaya yönelik projeleriyle sosyal yaşamın kalitesini artırmayı amaçlıyor. Kaldırımlarda yapılan düzenlemelerle yaya güvenliği güçlendirilirken, mahalle sakinlerinden gelen talepler de hassasiyetle değerlendiriliyor.



Hedef: Modern, Güvenli Ve Yaşanabilir Bir Adıyaman



Adıyaman Belediyesi, her mahallede ihtiyaçlara özel çözüm odaklı projeler geliştirerek kenti daha yaşanabilir, modern ve güvenli bir şehir haline getirmeyi hedefliyor. Vatandaşlardan gelen olumlu geri bildirimler, çalışmaların sahada karşılık bulduğunu gösteriyor.

Kaynak : PHA