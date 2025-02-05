"Bugün Acıyı Hatırlama ve Ders Alma Günü"

Depremin ikinci yılında Adıyaman’da bulunarak deprem şehitlerini andıklarını ifade eden Özel, “Bugün siyaset günü değil, acıyı hatırlama ve ders alma günü” ifadelerini kullandı. Depremde resmi rakamlara göre 8 binin üzerinde, ancak halkın inancına göre 15 binin üzerinde can kaybı yaşandığını söyleyen Özel, rakamların gerçekleri yansıtmadığını belirtti.

“O gün Adıyaman sokaklarında adım atmak mümkün değildi. İnsanlar enkaz altındaydı, hiçbir şey yolunda gitmiyordu. DNA testleri yapılamadan kefensiz defnedilen binlerce insan vardı. O acı hâlâ içimizde. İki yıl sonra bugün şehitliğimizde depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı anıyoruz.”

"Deprem Konutlarının Teslim Oranı Yüzde 37"

Depremzedelere verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirten Özel, Adıyaman’da deprem konutlarının teslim edilme oranının sadece yüzde 37 olduğunu, 100 depremzededen 63’ünün hâlâ konteynerlerde yaşadığını ifade etti.

“Sayın Erdoğan, ‘Bütün konutları bir yıl içinde teslim edeceğiz’ dedi. Bir yılda sadece yüzde 2,5’u teslim edildi. İkinci yılda ise yüzde 30 seviyesine bile ulaşılamadı. Üçüncü yılda biterse ben mutlu olacağım. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bugün bile bunu başarı olarak sunuyor. Depremden önce, deprem sırasında ve sonrasında sınıfta kalmış bir yönetimle karşı karşıyayız.”

"Konteynerde Yaşayanlardan Vergi ve Elektrik Parası Alıyorlar"

Özel, konteyner kentlerde kalan vatandaşların elektriklerinin kesildiğini, yemek servislerinin durdurulduğunu söyleyerek, hükümetin bu tutumunu eleştirdi.

“Seçim öncesinde ‘Bir yılda herkes evine geçecek’ dediniz ve halktan oy istediniz. Şimdi iki yıl geçti ve 10 kişiden 7’si hâlâ konteynerde. Üstelik elektriklerini kesiyor, yemek desteğini sonlandırıyorsunuz. Konteynerde çorap satarak geçinmeye çalışan vatandaştan vergi alıyorsunuz. Van depreminde 6 yıl boyunca mücbir sebep uygulandı. Burada ise sadece 3’er ay uzatılıyor. İktidarın ekonomik kriz bahanesiyle depremzedelere bu muameleyi yapması kabul edilemez.”

"Kapalı Nüfus Sayımı Yapılsaydı, Kayıp Sayısı Gerçekten Bilinirdi"

Özgür Özel, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının net olarak bilinmediğini, eğer bir kapalı nüfus sayımı yapılsaydı tüm bilinmezliklerin ortadan kalkacağını söyledi.

“Deprem sırasında birçok cenaze kayda geçmedi. Kim cenazesini bulduysa sevindi, bulamayanlar ise hâlâ bekliyor. Eğer o dönemde doğru bir afet yönetimi uygulanmış olsaydı, tüm kayıplar kayıt altına alınır, gerçek sayılar net bir şekilde bilinirdi. Hâlâ enkaz altında kalan vatandaşlarımız var.”

"Yunanistan Adaları Boşalttı, Türkiye Hiçbir Şey Yokmuş Gibi Davranıyor"

Özel, Ege Denizi’nde meydana gelen depremlerle ilgili olarak dün tüm belediye başkanlarıyla bir toplantı yaptıklarını, Yunanistan’ın deprem nedeniyle bazı adaları boşalttığını ancak Türkiye’de hükümetin bu konuda hiçbir önlem almadığını söyledi.

“Biliyorsunuz, Yunanistan bazı adaları boşalttı. Ancak Türkiye’de devlet hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Uzmanlar 6 büyüklüğünün üzerinde bir deprem fırtınasının olabileceğini söylüyor. Ama yetkililer gündelik hayatlarına devam ediyorlar. Deprem öncesinde hazırlık yapmak kıymetlidir. Her gözyaşı değerlidir, her Fatiha kıymetlidir. Ama en kıymetli olan, o gözyaşını dökmemek, şehitler vermemektir. Bunun için devlet yetkililerine sesleniyorum: Deprem illerini hazırlayın! Önlemleri alın! Yoksa bu ihmallerin bedelini yine halkımız ödeyecek.”

Özel, açıklamalarının sonunda depremzedelere verilen sözlerin tutulmasını, mücbir sebep uygulamalarının Van depreminde olduğu gibi 6 yıl süreyle devam etmesini ve hükümetin deprem yönetiminde daha hazırlıklı olmasını gerektiğini vurguladı.

Kaynak : PHA