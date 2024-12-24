Kubilay’ın Cumhuriyet uğruna verdiği mücadeleyi hatırlatan Özel, törende gündeme dair önemli mesajlar verdi. Özellikle genç teğmenlerin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganıyla gündeme gelen tartışmalar üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren Özel, “Bu gençlerin geleceğini siyasi çıkar uğruna karartmayın” dedi.

Kubilay’ın Mücadelesine Vurgu

Özel, anma töreninde yaptığı konuşmada, genç Cumhuriyet’in en kritik dönemlerinde verilen mücadeleleri hatırlattı. Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve silah arkadaşlarının, Cumhuriyet’i koruma mücadelesinde hayatlarını verdiklerini söyleyen Özel, şunları ifade etti:

“Genç Cumhuriyet’in kahramanlarından öğretmen Kubilay ve iki silah arkadaşı tam 94 yıl önce bugün gericiler tarafından katledildi. Kubilay, Cumhuriyet’in ve Atatürk devrimlerinin savunucusuydu. Onun kesik başını Menemen sokaklarında dolaştırarak Cumhuriyet’e meydan okumak istediler. Ancak Kubilay’ın mesajı açıktı: ‘Bu başı veririz, ama sizin gibi gericilere boyun eğmeyiz.’ Devrimciler, Atatürkçüler ülkelerini kurmak, ilkelerini korumak için baş eğmek yerine Kubilay gibi baş verirler.”

"Cumhuriyet’e Karşı Kalkışmalar Karşısında Kararlıyız"

Cumhuriyet’e yönelik saldırılara karşı durmanın önemine dikkat çeken Özel, “Devrim Şehidi Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki’yi anmak üzere buradayız. Onların mücadelesi bize ışık tutmaya devam ediyor. Cumhuriyet’e karşı yapılan kalkışmalar karşısında her zaman kararlılıkla duracağız” dedi.

Özel, konuşmasında Kubilay’ın mücadelesini ve Atatürk devrimlerinin değerini sık sık vurguladı. Törenin anlam ve önemine dikkat çeken CHP lideri, “Bugün burada bulunmak sadece bir anma değil, aynı zamanda Cumhuriyet değerlerine bağlılığımızı ifade etmenin bir yoludur” ifadelerini kullandı.

“Teğmenlerin Geleceğini Karartmayın”

Genç teğmenlerin mezuniyet töreninde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atmaları nedeniyle başlatılan tartışmalara değinen Özel, sert eleştirilerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan Özel, şunları söyledi:

“Genç teğmenler, ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ dedi. Bu slogan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tarihine, Kurtuluş Savaşı’ndaki mücadelesine, Cumhuriyet’in kuruluşuna ve Mustafa Kemal Atatürk’e olan bağlılığını ifade eder. Ancak, siyasi hesaplarla bu gençlerin onurlu duruşlarını lekelemeye çalışıyorsunuz. Sadece bu da değil, görevlerinden ihraç edilmelerini sağlayarak onların geleceğini karartmaya çalışıyorsunuz. Bu teğmenlerin arkasında durmamak, onları yalnız bırakmak, Cumhuriyet değerlerinden uzaklaşmak anlamına gelir.”

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğrudan seslenerek, “Hocanız ‘Fesli Kadir’ gibi mi Trikopis’in tarafında olacaksınız, yoksa Mustafa Kemal Atatürk’ün tarafında mı duracaksınız? Tarafınızı net olarak açıklayın” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’in Değerlerine Sahip Çıkma Çağrısı

Şehit Asteğmen Kubilay’ın mücadelesine saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Özel, Menemen Belediyesi’nin geçmişte yaptığı bazı uygulamaları da eleştirdi. Menemen’de yapılan bir ziyaretin yanlışlığına değinen Özel, “Şubat 2024’te küçücük çocukların Kubilay’ı şehit edenlerin türbesine götürülmesi hepimizin içini sızlatmıştı. Bu tür uygulamalara asla izin vermemeliyiz. Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak hepimizin görevidir” dedi.

Suriye Politikası ve Bölgesel Barış Mesajları

Özel, konuşmasında Türkiye’nin Suriye politikalarını da eleştirdi. Bölgedeki gelişmelere değinen CHP lideri, “Suriye’de demokratik bir rejimin kurulması ve Suriyeli sığınmacıların en kısa sürede ülkelerine dönmesi için barışçıl bir politika izlenmelidir. Türkiye’nin çıkarları da bunu gerektirir” ifadelerini kullandı.

“Cumhuriyetçiler ve Atatürkçüler Dimdik Ayakta”

Konuşmasının sonunda Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını anan Özel, şunları kaydetti:

“Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, sağlam temeller üzerine inşa edilmiştir ve ilelebet ayakta kalacaktır. Bizler Cumhuriyetçiler, Atatürkçüler, Mustafa Kemal’in askerleri olarak burada olmaya devam edeceğiz. Devrim şehitlerimizi rahmetle anıyor, Cumhuriyet’in değerlerini sonsuza kadar savunacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz.”

Cumhuriyet değerlerinin korunması adına verilen bu mesajlar, törene katılanlar tarafından uzun süre alkışlandı. Tören, Kubilay’ın ve tüm Cumhuriyet şehitlerinin manevi huzurunda dualarla sona erdi.

Kaynak : PHA