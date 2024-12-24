Tescil İşlemlerinde Cezalar Artıyor

Türk Ticaret Kanunu'nun 33. maddesi gereğince, sicil müdürünce verilen süre içerisinde tescil başvurusu yapmayan ve gerekçelerini bildirmeyen kişilere 2025 yılında 17 bin 686 TL idari para cezası uygulanacak.

Gerçeğe Aykırı Beyan ve Ticaret Unvanı Kullanımı

TTK’nın 38. maddesine aykırı hareket eden, tescil ve kayıt için bilerek gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar için öngörülen ceza miktarı 35 bin 416 TL olarak belirlendi. Ayrıca, ticaret unvanını devreden, devralan veya kullananlar da aynı miktarda ceza ödemekle yükümlü olacak.

Defter Tutmama ve Belge Sunmama Cezaları

Türk Ticaret Kanunu’nun 562. maddesine aykırı hareket edenlere verilecek cezalar ise ciddi oranda artırıldı. Bu kapsamda;

Defter tutma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler, belgelerin kopyasını sağlamayanlar ve gerekli onayları yaptırmayanlar için ceza miktarı 70 bin 920 TL’ye yükseltildi.

Kanuna aykırı hileli envanter çıkaranlar veya belgeleri ibraz etmeyenlere 200 günden az olmamak üzere adli para cezası uygulanacak.

Ağır İhlaller için Yüksek Cezalar

TTK’nın 562. maddesinin “Birinci ilâ onbirinci fıkra kapsamındaki fiiller daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde” hükmüne aykırı davrananlar için belirlenen ceza miktarı ise 138 bin 498 TL oldu.

Uygulama ve Denetim

Tebliğe göre, artırılan cezalar 2025 yılı boyunca yürürlükte olacak ve denetim süreçlerinde bu miktarlar esas alınacak. Kanuna aykırı işlemler nedeniyle kesilecek cezaların caydırıcılığı artırması ve ticari işlemlerin yasal çerçevede yürütülmesini teşvik etmesi hedefleniyor.

Kaynak : PHA