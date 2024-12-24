Hatimoğulları, ziyaretlerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Suriye’de halkların barış ve kardeşlik içinde yaşayabileceği demokratik bir zeminin inşası konusunda görüşlerimizi paylaştık” ifadelerini kullandı.

Erbil’de KYB ile Görüşme

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüleri Ebru Günay ve Berdan Öztürk’ten oluşan heyet, Erbil’de KYB Başkanı Bafel Talabani ve KYB İlişkiler Temsilcisi Derbas Kosret Resul ile bir araya geldi. Görüşmede, Kürt halkının ulusal birliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Süleymaniye’de Celal Talabani’nin Mezarı Ziyaret Edildi

DEM Parti heyeti, Süleymaniye’de KYB kurucusu Celal Talabani’nin mezarını ziyaret ederek, Talabani'yi andı. Ziyarete ilişkin konuşan Tülay Hatimoğulları, şunları söyledi:

“Mam Celal, Kürt halkının ulusal birliği için mücadele eden, Orta Doğu’nun karmaşık denklemini çözme kabiliyetiyle tanınan önemli bir liderdi. Onu bu makamda saygıyla anıyorum. Kürt halkının haklarının kazanılması ve ulusal birliği için diyalog ve müzakerelerde bulunduk.”

"Demokratik Bir Suriye İçin Çalışıyoruz"

Hatimoğulları, heyetin temaslarının yalnızca Kürt halkının haklarıyla sınırlı olmadığını belirterek, Suriye’de barışçıl ve demokratik bir sürecin inşası için de görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirdi. Şunları ekledi:

“Suriye’de demokratik bir sürecin inşası, halkların barış ve kardeşlik içinde yaşayabileceği bir zeminin oluşturulması için görüşlerimizi paylaştık. Eğer hayatta olsaydı, Mam Celal’in bu çalışmalara canı gönülden katkı vereceğine inanıyorum. Bugün onun mirasını sürdüren Bafel Talabani’nin bu sürece katkı verdiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz.”

Kaynak : PHA