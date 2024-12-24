"2025 İmtiyazlı Holdingler İçin Daha İyi Olacak"

Erbakan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “2025 yılı 2024’ten, 2026 yılı da 2025’ten daha iyi olacak” ifadelerini eleştirerek, bu iyileşmenin dar gelirli vatandaşlar için değil, imtiyazlı holdingler için geçerli olduğunu söyledi.

Erbakan, “Sayın Şimşek’in açıklamalarından anlaşılıyor ki, bu müjde millete değil, imtiyazlı holdinglere verilmiştir. Gerçekten de imtiyazlı holdingler için 2025, 2024’ten daha iyi olacak” dedi.

"Paylaşımda Adalet Yok"

Bütçeye dair sert eleştirilerde bulunan Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

“2025 bütçesi, emeklilere, dar gelirli vatandaşlara, çiftçilere ve küçük esnafa destek içermiyor. Vergi adaletsizliği had safhada. Zenginden alınan vergiler yüzde 34’te kalırken, dar gelirlilerden dolaylı vergiler yoluyla yüzde 66 oranında vergi toplanıyor. Bu bütçe, borç, faiz ve zam bütçesidir.”

"Faiz Ödemeleri İle Binlerce Konut Yapılabilir"

Erbakan, bütçede faiz ödemelerine ayrılan yüksek tutarların sosyal projelere aktarılabileceğini belirtti:

“2025’te faize ayrılan 1.95 trilyon lira ile 750 bin konut yapılıp ücretsiz olarak vatandaşlara verilebilir. Aynı parayla SMA hastası çocuklarımızın tedavi masrafları karşılanabilir, hatta bankalara olan bireysel borçlar tamamen silinebilir.”

"Enflasyonla Mücadele Üretim ve Arzı Artırmaktan Geçer"

Erbakan, hükümetin ekonomik politikalarını eleştirerek enflasyonla mücadelenin yanlış yöntemlerle yürütüldüğünü savundu:

“Talebi kısarak, vergileri artırarak enflasyon düşürülemez. Enflasyonla mücadelede temel yaklaşım, üretim ve arzı artırmak olmalıdır. Milli Görüş’ün uygulanabilir, bilimsel anlayışına dönülmeli.”

"İsrafı Önleyin, Denk Bütçeye Geçin"

Erbakan, konuşmasını hükümete çağrıda bulunarak sonlandırdı:

“Yeniden Refah Partisi olarak hükümete açık bir çağrıda bulunuyoruz: İsrafı önleyin, denk bütçe yapın, milletin hakkını imtiyazlı holdinglere vermekten vazgeçin. Önce millet anlayışını hayata geçirerek, bu faiz belasından kurtulup paylaşımda adaleti sağlayın.”

"2025 Bütçesi Gözden Geçirilmeli"

Fatih Erbakan, bütçenin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, dar gelirli vatandaşların taleplerinin dikkate alınması ve ekonomik adaletin sağlanması çağrısında bulundu.

Kaynak : PHA