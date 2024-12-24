"Karar Bu Hafta Alınacak"

Bakan Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Asgari ücret bu hafta içinde açıklanacak. Perşembe veya cuma günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve 2025 yılı asgari ücreti belirlenecek."

Merakla Beklenen Rakam

Milyonlarca çalışan ve işverenin gözü, asgari ücretle ilgili yapılacak bu son toplantıya çevrildi. Komisyonun, işçi ve işveren temsilcileriyle hükümet yetkililerinin katılımıyla yapacağı toplantının ardından 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücretin açıklanması bekleniyor.

Asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte, yeni yılda çalışanların maaşlarında yaşanacak artış oranı da netleşecek.

Kaynak : PHA