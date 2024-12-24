Ciner Yayın Holding ve Can Holding’den Açıklama

Hisse devriyle ilgili olarak hem Ciner Yayın Holding’in bağlı olduğu Park Grubu hem de yeni hissedar Can Holding açıklamalarda bulundu.

Park Grubu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Park Grubu, ana sektörü olan maden endüstrisinde global liderlik hedefi doğrultusunda medya yatırımlarını sonlandırma kararı almıştır. Bu çerçevede, Ciner Yayın Holding'deki hisselerinin tamamı, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi önemli eğitim/kültür kurumlarını da bünyesinde bulunduran Can Holding’e devredilmiştir. Devir, Rekabet Kurulu onayından sonra yürürlüğe girecektir. Bu devrin, medya sektörüne ve çalışanlarımıza yeni bir soluk ve güç getireceğine inanıyoruz.”

Can Holding ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Park Grubu ile Ciner Yayın Holding'in hisselerinin devralınmasına ilişkin sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Saygın iş gruplarından biri olan Park Grubu’na nezaketleri için teşekkür ederiz. Devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından medya sektöründeki yatırımlarımız, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ liderliğinde sürdürülecektir.”

Yeni Bir Dönemin Başlangıcı

Ciner Yayın Holding'in medya alanındaki köklü yatırımları, Can Holding’e devredilmesiyle yeni bir döneme giriyor. Medya sektöründe yenilikçi ve sürdürülebilir bir vizyon hedefleyen Can Holding, bu devirle birlikte medya yatırımlarını genişletmeyi planlıyor.

Devir işlemleri, Rekabet Kurulu onayından sonra resmen yürürlüğe girecek.

Kaynak : PHA