"Suriye'nin Yaralarını Saracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye krizine ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'nin krizin başından bu yana tarihin doğru tarafında yer aldığını söyledi. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'nin yaralarını sarma, kendini toparlama, devleti ve toplumuyla tekrar ayağa kalkma gayretlerine destek vereceğiz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve üniter yapısının korunması, Türkiye'nin değişmez çizgisidir. Bundan kesinlikle geri adım atmayacağız. Suriye'nin geleceğinde DAEŞ ve PKK dahil hiçbir terör yapılanmasına yer yoktur."

"Terör Yapılanmaları Tasfiye Edilecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki terör örgütlerine yönelik kararlılığını vurgulayarak, PKK ve uzantılarının bölgede tehdit olmaktan çıkarılacağını ifade etti:

"PKK ve uzantıları ya kendilerini tasfiye edecekler ya da tasfiye edilecekler. Kürt kardeşlerimize zulmeden, çocuklarını kaçırarak ölüme gönderen bu katil sürülerini bölgemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan mutlaka çıkartacağız. Suriye'deki bölücü terör unsurlarına yönelik nokta operasyonlarımızı bir cerrah hassasiyetiyle sürdürüyoruz."

"Barış ve Huzur İçin Yeni Bir İklim Tesis Edilecek"

Erdoğan, bölgede barış ve huzurun hakim olacağı bir dönemin başladığını belirtti:

"Türkler, Araplar, Kürtler olarak hep beraber büyük bir kucaklaşmaya imza atacağız. Barışın, huzurun, refahın ve kalkınmanın bölgemizin tamamına hakim olduğu bir iklimi inşallah tesis edeceğiz. Bugünümüz dünden daha iyiyse, yarınlarımız da bugünden çok daha iyi olacaktır."

Ekonomide Müjde: Merkez Bankası Rezervleri Rekor Seviyede

Erdoğan, ekonomik göstergelerle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası rezervlerinin 163,5 milyar dolara çıkarak rekor seviyeye ulaştığını belirten Erdoğan, işsizliğin yüzde 8,8'e düştüğünü ve istihdamın 1 milyon kişi arttığını söyledi. Ayrıca emeklilerin durumuna ilişkin çalışmaların devam ettiğini ve yeni yılda fırsatçılarla mücadelede kararlılık gösterileceğini ifade etti.

Deprem Bölgesine 584 Milyar Liralık Kaynak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılı bütçesinde deprem bölgesine ayrılan kaynağın 584 milyar lira olduğunu açıklayarak, bölgenin yeniden inşa sürecinin hızla devam edeceğini vurguladı.

Kaynak : PHA