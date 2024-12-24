"Rezalet Tiyatroya Dönüştü"

Fenerbahçe, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Süper Lig’in 17. haftasında yaşanan hakem hatalarının artık inkar edilemeyecek bir seviyeye ulaştığını belirtti. Kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Süper Lig’in 17. haftası itibarıyla hakemlerin maçlara ve sonuçlara açıkça müdahale ettiği artık inkar edilemeyecek seviyelerdedir. 'Futbolda adalet' söylemiyle başlayan bu sezon, özellikle Takımımızın maçları olmak üzere yaşanan skandal hakem kararlarıyla rezil bir tiyatroya dönüşmüştür. Türk futbolu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun çabalarına, adaletsizlikten canı yanan takımların isyanına rağmen, özellikle VAR hakemleri aracılığıyla sistematik bir şekilde katledilmektedir."

"Türk Futbolu Kurban Edilemez"

İkas Eyüpspor karşılaşmasında yaşandığı iddia edilen hakem hatalarına da değinilen açıklamada, iki penaltının VAR tarafından görmezden gelindiği ve rakip takım oyuncularına çıkmayan kartlar nedeniyle hakem kararlarının Fenerbahçe aleyhine işlediği vurgulandı:

"Takımımızın İkas Eyüpspor maçında verilmeyen kartlarla rakibimizin maçı eksiksiz tamamlaması sağlanmış; Takımımıza verilmeyen açık ve tartışmasız 2 penaltının VAR hakemleri tarafından es geçilmesiyle bir hakem katliamı yaşatılmıştır. Türk futbolu göz göre göre yapılan, hata şeklinde nitelenemeyecek bu sistematik saldırılara ve çürümeye kurban edilemez."

"Adalet ve Yabancı Hakem Talebi"

Açıklamada, Türk futbolunun adil yönetilmesi gerektiği vurgulanarak, yabancı hakem uygulamasına geçilmesi çağrısında bulunuldu:

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu rezaleti kabul etmiyoruz; adalet istiyoruz, yabancı hakemlerin derhal göreve getirilmesini talep ediyoruz."

Fenerbahçe'nin bu çıkışı, Süper Lig'de hakem tartışmalarının giderek büyüdüğü bir dönemde geldi ve futbol camiasında geniş yankı uyandırdı. Kulübün taleplerine Türkiye Futbol Federasyonu ve diğer kulüplerin nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.

Kaynak : PHA