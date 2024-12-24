Kullanım Miktarlarına Düzenleme

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan "Tıbbi Kullanım Amaçlı Etil Alkolün Piyasaya Arzının, Kullanım Amacının ve Miktarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ", tıbbi amaçlı etil alkol kullanımını şu şekilde sınırlandırıyor:

Eczaneler: Aylık 5 litre

Birinci Basamak Sağlık Hizmet Sunucuları: Aylık 10 litre

İkinci Basamak Sağlık Hizmet Sunucuları: Yıllık 1.000 litre

Üçüncü Basamak Sağlık Hizmet Sunucuları: Yıllık 2.000 litre

Veteriner Muayenehaneleri ve Poliklinikler: Aylık 5 litre

Hayvan Hastaneleri ve Kamu Barınakları: Aylık 40 litre

Kamu kurumlarına ait sağlık hizmet sunucuları, faaliyet alanlarına uyumlu olacak şekilde sınırsız miktarda tıbbi etil alkol temin edebilecek.

Toptan Satıcılar ve Stok Limitleri

Toptan satış yapan firmalar, hiçbir koşulda stoklarında 50 bin litreden fazla tıbbi kullanım amaçlı etil alkol bulunduramayacak. Tebliğ tarihi itibarıyla 50 bin litre üzeri stoka sahip olan firmalar, stoklarını bu miktarın altına düşürmedikçe yeni ürün alımı yapamayacak.

Ek Kullanım Taleplerinde Ek Onay Gerekecek

İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları, belirtilen limitlerin üzerinde alım yapmak istemeleri halinde, Sağlık Bakanlığı’ndan uygunluk yazısı alarak Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı’na (TADAB) başvuruda bulunacak. Başvurular otuz gün içinde değerlendirilecek.

Kayıt ve Denetim Zorunluluğu

Sağlık hizmet sunucuları, veterinerlik kuruluşları ve kamuya ait hayvan rehabilitasyon merkezleri, etil alkol kullanım miktarları ve alanlarına ilişkin düzenli kayıt tutacak. Bu kayıtlar, denetim süreçlerinde kullanılmak üzere saklanacak.

Uyumsuzluklarda Yaptırımlar

Tebliğe aykırı davrananlara, 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu uyarınca idari yaptırımlar uygulanacak.

Kapsamlı Denetim ve Süreç Yönetimi

TADAB, tıbbi amaçlı etil alkolün hem kullanımını hem de toptan satışını sıkı bir şekilde denetleyecek. Sağlık kuruluşlarının zorunlu durumlarda ek alım talepleri ise titizlikle değerlendirilecek. Yeni düzenleme, hem kayıt dışı kullanımın önlenmesini hem de tıbbi alkolün etkin bir şekilde yönetilmesini amaçlıyor.

Kaynak : PHA