"Kıbrıs’ta Adalet Arayışı" Dosyası Birincilik Getirdi

MYK Haber’in, trafik kazalarında yakınlarını kaybeden ailelerin adalet mücadelesini ele aldığı “Kıbrıs’ta Adalet Arayışı” başlıklı haber ve video serisi, jüri tarafından birincilik ödülüne değer görüldü. Nisan ve Haziran ayları arasında yayımlanan bu kapsamlı çalışma, MYK Haber Müdürü Ramazan (Adnan) Çelikel ve MYK Prodüksiyon Müdürü Samet Karakoç imzasını taşıyor.

Ödüller Paradise Park’ta Sahiplerini Buldu

Ödül töreni, Lefkoşa’daki KTGB kompleksinde yer alan Paradise Park’ta düzenlendi. Ramazan (Adnan) Çelikel ve Samet Karakoç, birincilik ödüllerini Avrupa Birliği Destek Ofisi Müdürü Stefan Simosas’ın elinden aldı.

Diğer Ödüller

Yarışmada ikincilik ödülü, insan ticareti konulu dosyasıyla Bugün Kıbrıs’tan Ayşemden Akın’a, üçüncülük ödülü ise “Köle Kampı” haberiyle Özgür Gazete’den Pınar Barut’a verildi.

MYK Haber Ekibine Tebrik

MYK Haber ekibi, ödül sonrası yaptığı açıklamada, bu önemli başarının araştırmacı gazetecilik alanında sürdürdükleri titiz çalışmaların bir sonucu olduğunu belirterek, Kıbrıs’ta adalet arayışına dikkat çekmekten duydukları gururu ifade etti.

AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri, bölgede önemli toplumsal konuları gündeme taşıyan gazetecileri ödüllendirerek, özgür ve eleştirel basını desteklemeyi amaçlıyor.

Kaynak : PHA