AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırılarına yönelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"İsrail'in Suriye'ye saldırılarını şiddetle kınıyoruz. İsrail'in saldırıları tüm bölge ve dünya için güvenlik tehdididir. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz."



Çelik’in açıklaması, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın kısa süre önce yaptığı benzer içerikteki açıklamayı da destekler nitelikte oldu. Türkiye, son dönemde İsrail’in bölgeye yönelik askeri hamlelerine karşı sert söylemlerle tepkisini artırmış durumda.



Çelik’ten uluslararası topluma dolaylı mesaj



Açıklamasında doğrudan bir çağrıda bulunmasa da Çelik’in, İsrail’in saldırgan tutumuna karşı bölgesel barış ve istikrara dikkat çeken ifadeleri, Türkiye’nin uluslararası kamuoyunu daha net tavır almaya davet ettiğini gösteriyor.



Suriye’nin toprak bütünlüğü vurgusu ön planda



Hem Ömer Çelik’in hem de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıklamalarında ortak vurgunun Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğü olması, Türkiye’nin Suriye politikasındaki kırmızı çizgilerin korunmaya devam ettiğini işaret ediyor.

Kaynak : PHA