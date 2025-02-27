Görüşmenin ardından İmralı heyeti, açıklamanın yapılacağı İstanbul’daki Elit World Otel’e ulaştı. Açıklama öncesinde, Öcalan’ın mesajının hangi formatta sunulacağı ve kimler tarafından okunacağı netleşti.

Öcalan’ın Çağrısı Dört Dilde Okunacak

Öcalan’ın yapacağı çağrı, Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere dört dilde duyurulacak.

Türkçe metni DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan,

Kürtçe metni eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk okuyacak.

Metnin diğer dillerde okunmasına dair detaylar henüz netleşmezken, açıklamanın uluslararası kamuoyuna da hitap edecek şekilde planlandığı belirtiliyor.

Açıklama Fotoğraflarla Desteklenecek

Açıklama sırasında, DEM Parti heyeti ile Öcalan’ın birlikte çektirdiği fotoğrafların da paylaşılması bekleniyor.

Daha önce yapılan açıklamalarda, Öcalan’ın herhangi bir video mesajının olmayacağı, çağrısının heyet tarafından okunarak duyurulacağı ifade edilmişti.

Görüşmeye Katılan Heyet Üyeleri

Bugün İmralı’da gerçekleştirilen görüşmeye DEM Parti heyetinden şu isimler katıldı:

Ahmet Türk

Pervin Buldan

Sırrı Süreyya Önder

Tülay Hatimoğulları

Tuncer Bakırhan

Cengiz Çiçek

Faik Özgür Erol

Bu isimlerin, saat 17.00’de yapılacak açıklamada da yer alması bekleniyor.

Öcalan Ne Açıklayacak?

Öcalan’ın mesajında, PKK’nın silah bırakması ve örgütün feshedilmesi yönünde bir çağrı yapması bekleniyor. Ancak çağrının nasıl bir bağlamda ve hangi koşullarla duyurulacağı merak konusu.

DEM Parti’nin yapacağı açıklama, Türkiye’de siyasetin ve güvenlik politikalarının geleceğini doğrudan etkileyecek kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Kaynak : PHA