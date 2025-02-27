İmamoğlu, soruşturma ve davalarda görev yapan bilirkişi S.B.’yi hedef gösterdiği iddiasıyla "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla yargılanacak.

İddianamenin İçeriği

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İmamoğlu’nun 27 Ocak’ta düzenlediği basın toplantısında bilirkişi S.B. hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

İddianamede şu ifadelere yer verildi:

İmamoğlu’nun, bilirkişinin görev aldığı soruşturma ve davalara yönelik yaptığı açıklamalarla, yargı ve bilirkişi bağımsızlığını sorgulattığı ve kamuoyu oluşturmayı amaçladığı ifade edildi.

Oluşturulan kamuoyu baskısı nedeniyle İstanbul Adliyesi ve diğer adliyelerde yürütülen çeşitli soruşturma ve davaların etkilenmeye çalışıldığı iddia edildi.

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam eden bir dava sürecinin de etkilemeye teşebbüs edildiği öne sürüldü.

Bilirkişi S.B.'nin Açıklamaları

İddianamede, bilirkişi S.B.’nin ifadesine de yer verildi. S.B., İmamoğlu’nun açıklamalarının ardından adının medya ve sosyal medyada yer aldığını ve bir karalama kampanyasına maruz kaldığını belirtti.

S.B., ifadesinde şunları söyledi:

Bugüne kadar hukuka aykırı hiçbir karar almadığını, yalnızca CHP değil, diğer partilerle ilgili davalarda da bilirkişilik yaptığını ifade etti.

İmamoğlu İçin 4 Yıla Kadar Hapis ve Siyasi Yasak Talebi

İddianamede, İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 53. maddesi uyarınca siyasi yasak talep edildi.

Bu maddeye göre, kasten işlenen bir suçtan hapis cezası alan kişi, kamu görevlerinden yasaklanabiliyor. Siyasi yasak, mahkeme kararıyla kesinleşirse, İmamoğlu belediye başkanlığı ve herhangi bir kamu görevinde bulunamayacak.

Savcılık, İmamoğlu hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak’ta yaptığı basın toplantısında, bilirkişi S.B.’nin bazı soruşturmalarda ve davalarda hukuka aykırı kararlar verdiğini ima eden açıklamalar yapmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu açıklamaları yargıyı etkilemeye teşebbüs olarak değerlendirerek resen soruşturma başlattı.

Savcılık, İmamoğlu’nun sözlerinin bilirkişinin bağımsızlığına ve tarafsızlığına gölge düşürdüğünü ve kamuoyu baskısı oluşturmayı amaçladığını iddia etti.

Siyasi Sonuçları Ne Olabilir?

Bu dava, İmamoğlu’nun siyasi geleceği açısından kritik bir süreç olarak değerlendiriliyor.

Mahkeme, İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verirse, bu kararın onaylanması durumunda İmamoğlu’nun belediye başkanlığı sona erebilir ve herhangi bir siyasi göreve aday olması engellenebilir.

12 Haziran’da yapılacak ilk duruşmada, İmamoğlu ve avukatlarının savunmaları belirleyici olacak.

İmamoğlu ve CHP cephesi, bu davayı siyasi bir operasyon olarak değerlendirirken, hükümet kanadı sürecin yargı bağımsızlığı çerçevesinde yürüdüğünü savunuyor.

Önümüzdeki günlerde dava süreci ve İmamoğlu’nun savunması yakından takip edilecek. 12 Haziran’daki ilk duruşma, Türkiye’nin siyasi gündeminde önemli bir dönüm noktası olabilir.

Kaynak : PHA