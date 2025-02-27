"Seçim Tarihi Belli Değil, Gündemim Ankara"

Mansur Yavaş, "Diğer seçenekler masada" ifadesinin adaylık mesajı olarak yorumlanmasına ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

"Daha önce de birkaç defa söyledim. Henüz seçim tarihi belli değil. O gün geldiği zaman üçlü toplantı yaptığımız konuşmalar günü gelince konuşulur anlamında söyledim, başka bir niyetimiz yok."

Yavaş, adaylık konusundaki iddialar hakkında ise şunları söyledi:

"Seçim tarihimiz belli değil. O günkü duruma göre bu seçenekler masaya yatırılır. Ülkenin gündemini görüyorsunuz. Benim gündemim Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara'da yaşanan derin yoksulluk. Onlarla uğraşıyoruz. Çünkü bu insanlar bize seçim tarihine kadar kendilerine sahip çıktığımızı görürse daha fazla oy verecekler. Çünkü yüzde 38 kararsız var."

"Tüm CHP’li Belediyeler, Dar Gelirlilere Odaklanmalı"

ABB Başkanı, CHP'li belediyelerin önceliğinin halka hizmet etmek ve dar gelirlilerin sorunlarını çözmek olması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

*"Bu iki üç yıl içerisinde bütün CHP'li belediyeler, bütün işlerini güçlerini hizmete ve dar gelirlilere ayırmalılar. Onların problemlerine çözüm bulmalılar. Birinci önceliğimizin bu olması gerekir diye düşünüyorum.

Ve bu şekilde bu insanlar yarın iktidar değiştiği zaman neyle karşılaşacaklarını, bu zorluk çeken insanlar ekonominin nasıl düzeltileceğini güzel örnekler olarak büyükşehirleri ve ilçe, il belediyelerimizi görecekler. Şu anda CHP'li belediyelerden memnuniyet oranı yüzde 58. Bu yüzde 58’i parti oylarına da çıkartmak için uğraşmamız lazım üç yıl içerisinde. Ve enerjimizin çoğunu buna harcamamız lazım, birbirimizle iç mücadeleye değil. Birlik beraberlik görüntüsünden asla vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz, görevimizi yapacağız."*

"Toplantıya Saatinde Geldim"

Basın mensuplarının "Bugün sabahki toplantıda yoktunuz, bu farklı yorumlandı. Nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine Yavaş, toplantının bir ay önce planlandığını ve kendisinin tam saatinde toplantıya katıldığını belirtti:

"O bir ay önce kararlaştırılan bir toplantıydı. Bizim toplantı saatimiz 14.45. Tam saatinde toplantıya geldim."

Yavaş’ın Açıklamalarının Siyasi Yansımaları

Mansur Yavaş’ın açıklamaları, özellikle CHP içindeki olası adaylık tartışmaları ve parti içi dengeler açısından önemli mesajlar içeriyor.

Önceliğinin Ankara olduğunu vurgulayarak Cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak bakmadığı yönünde bir izlenim verdi.

CHP’li belediyelerin enerjisini hizmete ve dar gelirli vatandaşlara yoğunlaştırması gerektiğini belirterek, iç tartışmalara girmenin doğru olmadığını savundu.

CHP’li belediyeler için memnuniyet oranının yüzde 58 olduğunu ifade ederek, bu desteğin parti oylarına yansıması gerektiğini vurguladı.

Mansur Yavaş’ın “birlik ve beraberlik” vurgusu, CHP içinde yaşanan tartışmaların gölgesinde, partinin yerel yönetimler üzerinden güç kazanması gerektiğine işaret eden bir strateji olarak yorumlandı.

Önümüzdeki süreçte, CHP içinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarının nasıl ilerleyeceği ve Yavaş’ın bu konuda nasıl bir pozisyon alacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Kaynak : PHA