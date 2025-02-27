Gösterime, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aysu Kaya, milletvekilleri, iş dünyasından çok sayıda kadın ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş katıldı.

Kadınların Umudu Yeşeriyor

Gala gecesinin açılış konuşmasını yapan Dönüştüren Kadınlar Derneği Başkanı Nagihan Yıldız, Adıyaman Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen belgesel atölyesinin kadınların yaşadığı zorlukları aşmalarına ve umutlarını yeniden yeşertmelerine katkı sunduğunu belirtti.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin eşi Emral Tutdere, konuşmaların ardından Nagihan Yıldız’a depremin simgesi olan Saat Kulesi’ni takdim ederek organizasyonun anlam ve önemine vurgu yaptı. Emral Tutdere, “Kadınların dayanışma ruhunu ve yeniden ayağa kalkma azmini tüm Türkiye’ye anlatan bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

"Umut Çiçekleri" Lansmanı Gerçekleşti

Gecede, belgesel atölyesinde yer alan kadınların ürettiği "Umut Çiçekleri" adlı iğne oyası broşların tanıtımı da yapıldı. Depremin simgesi olarak üretilen bu broşlar, kadınların dayanışmasını, direncini ve umudunu temsil ediyor.

Bu özel tasarımlar, Ankara’da ilk kez görücüye çıkarken, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Kadınların el emeğiyle üretilen broşların, dayanışma projeleri kapsamında desteklenmesi hedefleniyor.

Gala, Söyleşi ve Film Gösterimiyle Devam Etti

Gösterim öncesinde, belgesel atölyesine katılan kadınlar, deprem sürecinde yaşadıkları deneyimleri ve belgeselin hayatlarına kattığı değişimleri anlatan bir söyleşi gerçekleştirdi.

Ardından, "Karanlıktan Sonra" belgeselinin film müziklerini besteleyen Dicle Dağdeviren, piyano resitaliyle gecenin sanat dolu anlarına katkı sundu. Sanatın iyileştirici gücünü vurgulayan performans, izleyiciler tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

Kadın İş Dünyasından Büyük Destek

04.17 Belgesel Atölyesi’nin Ankara gösterimine, kadın girişimciler ve iş dünyasından birçok önemli kuruluş destek verdi. Etkinliğe katkı sunan kurumlar arasında:

TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu (TOBB KGK Ankara)

1905 Ankara Galatasaraylı İş İnsanları Derneği (1905 AGS)

Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD)

Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER)

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD)

Türkiye Serbest Mimarlar Derneği (Türk SMD)

Ankara Yelken Kulübü (AYK)

Bu destek, kadın dayanışmasını güçlendirmek ve deprem bölgesinde yaşanan zorlukları unutturmamak adına önemli bir dayanışma örneği olarak görüldü.

04.17 Belgesel Atölyesi Türkiye Genelinde Yankı Uyandırıyor

Kadınların sesi olmayı amaçlayan ve toplumsal hafızaya önemli bir iz bırakan 04.17 Belgesel Atölyesi, Ankara’da büyük yankı uyandırdı.

Bu özel proje, kadınların dayanışma ve yeniden ayağa kalkma hikayelerini anlatmaya devam edecek ve farklı şehirlerde de izleyicilerle buluşacak. Belgesel, kadınların yaşadığı dönüşümü, toplumun hafızasına kazımak ve dayanışmayı güçlendirmek adına önemli bir rol üstleniyor.

Adıyaman Belediyesi ve iş birliği yapılan kurumlar, belgesel gösterimlerini genişleterek, farklı şehirlerde de benzer etkinlikler düzenlemeyi planlıyor.

Kaynak : PHA