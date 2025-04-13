Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde bulunan Union Square Park’ta dikkat çeken bir protesto gerçekleştirildi. Ekrem İmamoğlu'na özgürlük çağrısında bulunan Türk Amerikan Toplumu, Union Square'da bir araya geldi.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - New York’un Union Square Parkı’nda, Amerika’daki Türk toplumu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunu protesto etmek için bir araya geldi.

Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen katılımın olduğu eylemde, siyasi tutuklamalara ve özgürlük kısıtlamalarına karşı demokratik talepler dile getirildi.

Protestoda, “Pikachu sadece hak, hukuk ve adalet istiyor” ve “Yeni gelmedik, geri geldik” yazılı pankartlar dikkat çekti.

Organizatörler, Türkiye’deki adalet mücadelesine destek olmayı amaçladıklarını vurgulayarak, bunun bir dayanışma hareketi olduğunu kaydetti.

Neslihan Önder’in okuduğu bildiride, İmamoğlu’nun tutuklanmasının halk iradesine ve demokrasiye saldırı olduğu belirtilirken, siyasi tutuklamaların topluma ve anayasal düzene tehdit oluşturduğu ifade edildi. Eylem, Amerika’daki Türk toplumunun Türkiye’deki demokratik süreçlere duyarlılığını ortaya koydu.