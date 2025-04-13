Açıklama İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

Söz konusu haberlerin İsrail propaganda makinesinin ürünü olduğunu ve daha önce yalanlandığını vurguladı. Merkez, “İddialar yalanlanmadı” şeklindeki ifadelerin de asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada, Suriye’deki savaş nedeniyle sivillerin barınma ihtiyacı için inşa edilen kamplara “Türkiye ve Katar iş birliğiyle Gazzelilerin yerleştirilmesi” gibi bir planın kesinlikle söz konusu olmadığı ifade edilirken, Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Filistinlilerin Gazze Şeridi ya da Batı Şeria’dan tehcirine yönelik her türlü girişimi kararlılıkla reddettiği, Filistinlilerin kendi topraklarındaki mücadelesini desteklediği kaydedildi.

Türkiye’nin, Gazze’ye yönelik bombardımanın durdurulması, sivillerin korunması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için uluslararası alanda çaba gösterdiği vurgulandı.

Yetkililer, asılsız iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.