İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösteren Türk Amerikan toplumu, New York’ta bir araya geldi. Protestoda tüm tutuklular için de özgürlük çağrısı yapıldı.abdpost.com / ABD (İGFA) - New York’ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı protestolar sürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Türk vatandaşları ve sivil toplum temsilcileri, Union Square Parkı’nda düzenledikleri protestoyla hukuksuzluklara dikkat çekti.

Eyleme katılan onlarca kişi, sadece İmamoğlu değil; aynı zamanda halen cezaevinde tutulan Gezi davası hükümlüsü ve milletvekili Can Atalay başta olmak üzere, tüm tutuklular için adalet ve özgürlük talebinde bulundu.

Katılımcılar ellerinde “Özgürlük”, “Adalet”, “Ekrem İmamoğlu yalnız değildir” yazılı dövizler taşıdı.