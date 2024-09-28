Çeşitli medya kuruluşlarında yankı bulan anketin sonuçları, toplumun farklı kesimlerinde namaz kılma alışkanlıklarındaki değişimleri gözler önüne serdi. Ankete katılan 2.000 kişiyle yapılan araştırma, insanların namaz kılma sıklığı ile ilgili üç ana eğilimi ortaya koydu.

Anketin Dikkat Çekici Sonuçları:

Namaz kılmayanların oranındaki artış:

Namaz kılmadığını belirten katılımcıların oranı %44,5 olarak kaydedildi. Bu oran, Nisan 2022'de %41,8 idi. Bu sonuç, namaz kılmayan bireylerin sayısındaki artışın devam ettiğini ve toplumda ibadet pratiğinden uzaklaşan bir kesimin büyüdüğünü gösteriyor.

Tüm vakit namazlarını kılanların oranında düşüş:

2022’de %23 olan tüm vakit namazlarını kılma oranı, 2024'te %18,8'e düştü. Bu düşüş, düzenli olarak beş vakit namaz kılan bireylerin sayısında azalma olduğuna işaret ediyor. Araştırmacılar bu azalmanın, modern yaşamın getirdiği zorluklar ve bireysel dinî tercihlerdeki değişimlerle ilişkili olabileceğini belirtiyor.

Sadece cuma, bayram ve şükür namazlarını kılanların oranı:

Yanlızca cuma, bayram ve şükür namazlarını kılanların oranı %36,7 olarak açıklandı. Bu oran Nisan 2022'de %35,2 idi. Yani bu kesimde bir artış söz konusu. Uzmanlar, bu oranın artmasının, insanların ibadetlerini esnek bir biçimde sürdürebildiğini ve sadece özel günlerde ibadet etmeyi tercih edenlerin sayısında artış yaşandığını gösterdiğini ifade ediyor.

Anket Sonuçlarının Sosyal Medyadaki Yankıları:

ASAL Araştırma’nın anketi, sosyal medyada geniş yankı buldu. Birçok kullanıcı, anket sonuçlarını yorumlarken Türkiye’de ibadet pratiklerinin değişen sosyokültürel faktörlerle şekillendiğini vurguladı. Namaz kılma sıklığındaki değişimler, özellikle genç kuşakların dini pratiklere daha farklı bir yaklaşımla yaklaştığını gösteren bir tablo çiziyor. Uzmanlar, bu değişimin dinî uygulamalarda bireyselleşme ve toplumdaki sekülerleşme eğilimleri ile bağlantılı olduğunu öne sürüyor.

Uzman Görüşleri:

Sosyologlar, namaz kılma sıklığındaki değişimlerin, özellikle genç kuşakların hayat tarzlarında ve toplumsal normlarda yaşanan dönüşümlerle bağlantılı olabileceğini belirtiyor. Gençlerin ibadete karşı daha bireysel ve esnek bir yaklaşım sergilediğini dile getiren araştırmacılar, bu tür değişimlerin sosyal medya, dijitalleşme ve modern yaşamın getirdiği hızla ilgili olabileceğini ifade ediyor.

Diğer taraftan, düzenli olarak beş vakit namaz kılmanın azalmasına rağmen, cuma ve bayram gibi özel günlerde ibadet etmeyi sürdürenlerin sayısındaki artış, geleneksel dini değerlerin toplumda hala güçlü bir yere sahip olduğunu gösteriyor.

ASAL Araştırma’nın bu anketi, Türkiye’de ibadet alışkanlıklarında gözle görülür bir değişim olduğunu ve toplumsal dinamiklerin bu değişimde önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyor. Toplumda dini pratiklerden uzaklaşan bir kesimin büyümesine rağmen, belirli günlerde ibadet etmeyi sürdüren bireylerin sayısının artması, ibadete esnek ve bireysel bir yaklaşımla devam edenlerin çoğaldığını gösteriyor.

Kaynak : PHA