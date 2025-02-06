"Deprem Bölgesinde Yapılanları Görmemek Vicdansızlıktır"

Murat Kurum, deprem bölgesindeki çalışmaları hatırlatarak, CHP yönetiminin yapılanları görmezden geldiğini ve bu durumun "vicdansızlık" olduğunu ifade etti:

"Burada yapılan yüz binlerce konutu görmezden gelmek, yüz binlerce konutun anahtarlarını teslim ettiğimiz o mutlulukları göz ardı etmek en hafif tabiriyle vicdansızlıktır, insafsızlıktır. Bizi eleştirenler bu kısa sürede 201 bin konutun emin olun maketini bile yapamazlar, maketini. Bırakın temel atmayı, maketini bile yapamazlar."

Kurum, Adıyaman temasları sırasında yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde hükümetin hızla harekete geçtiğini ve mağduriyetlerin giderilmesi için büyük bir çaba harcandığını belirterek, muhalefetin "algı siyaseti" yaptığını öne sürdü.

"Özel, Parti İçi Çekişmelerini Bırakıp Belediyeleriyle İlgilensin"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e çağrıda bulunan Murat Kurum, CHP’li belediyelerin deprem bölgesine yönelik herhangi bir somut katkı sunmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Özgür Özel'e tavsiyem, parti içi çekişmelerini bir kenara bıraksın, burada kendi belediye başkanlarıyla konuşsun. Biz burada hiçbir şekilde siyaset yapmıyoruz. Onlarla bir araya geldiğimiz toplantılarda da biz bu takdiri görüyoruz. İnşallah Sayın Özel de mesai arkadaşlarından emeği takdir etmeyi öğrenir."

Muhalefetin, hükümetin deprem bölgesindeki çalışmalarını eleştirmek yerine kendi sorumluluk alanlarında gereken hizmetleri yapmaları gerektiğini vurgulayan Kurum, CHP’nin yerel yönetimlerde vaatlerini yerine getirmediğini savundu.

"Muhalefet Önce Aynaya Baksın"

Kurum, CHP’nin 25 yıldır yönettiği belediyelerde hizmet üretemediğini ve sadece sempozyumlar düzenleyerek vakit kaybettiğini iddia etti:

"Muhalefet dönsün aynaya bir baksın. Verdiği sözleri tutmayan birini, aldığı belediyelerde seçim meydanlarında millete verdiği sözleri yerine getirmeyen bir kişiyi görecekler. O yüzden biz hamaset siyaseti yapmadık, algı siyaseti de yapmadık. 25 yıldır bizi yönetiyoruz, evet. Ama biz 25 yıldır gece gündüz bu millet bizden ne bekliyorsa yapıyoruz."

"Peki siz 25 yıldır yönettiğiniz belediyelerde sempozyumdan öteye gidemediniz. Beni eleştirebilirsiniz ama aynaya bakıp kendinizi de bir eleştirin. Bir vatandaşın sorununa çözüm bulsunlar."

"İzmir Kokuyor, Ama Bunu Bile Eleştiremiyorlar"

Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin altyapı sorunlarına da değinerek, CHP’nin yönettiği şehirlerde temel belediyecilik hizmetlerinin dahi yerine getirilemediğini söyledi:

"Bugün İzmir kokuyor. Şişeyi götürdüğümüz zaman da ‘Niye şişeyi getirdin?’ diyorlar. CHP zihniyeti bu işte."

Kurum, CHP'li belediyelerin hizmet üretmek yerine hükümeti eleştirdiğini öne sürerek, AK Parti'nin ise sahada aktif olarak çalışmaya devam ettiğini ifade etti.

"201 Bin Konutu 2 Yıl Geçmeden Teslim Ettik"

Bakan Kurum, hükümetin deprem bölgesindeki çalışmaları hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Ama bir tarafta da 453 bin konutu bu ülkede 11 ilde başlatan, 201 bin konutu 2 yıl geçmeden teslim eden bir iradenin fotoğrafı var. Bizim derdimiz icraat. Onların tek derdi ikbal. Onlar ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin, biz yapmaya devam edeceğiz."

Murat Kurum, Özgür Özel’in hükümete yönelik eleştirilerini yanıtlayarak, CHP’nin yönetimde olduğu belediyelerde yeterince hizmet üretemediğini ve deprem bölgesinde hükümetin yaptıklarını görmezden geldiğini öne sürdü.

Kaynak : PHA