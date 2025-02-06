“Acımız Taze, Dayanışmamız Güçlü”

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin Adıyaman başta olmak üzere 11 ilde büyük yıkıma ve can kayıplarına yol açtığını hatırlatan Mehmet Küçük, o karanlık günlerin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen acının hala ilk günkü kadar derin olduğunu söyledi.

“O kara günlerde şehrimizin sokaklarında yankılanan çığlıkları, enkaz başında gözyaşı döken insanlarımızı, çaresizlik içinde yardım bekleyen çocukları unutmadık, unutmamız da mümkün değil. 6 Şubat, hepimizin hayatında derin bir iz bıraktı. Kaybettiklerimizi rahmetle anıyor, hayatta kalan ancak büyük kayıplar yaşayan kardeşlerimize sabır diliyorum.”

“Birlikte Ayağa Kalkacağız”

Depremin ardından gösterilen dayanışmanın, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin en büyük göstergesi olduğunu belirten Küçük, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Depremin ilk anından itibaren devletimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, iş insanlarımızın ve gönüllü vatandaşlarımızın büyük bir özveriyle bölgeye akın ettiğini gördük. Bu zor günlerde herkes elini taşın altına koydu ve bir araya gelerek yaralarımızı sarmaya çalıştık. Şimdi önümüzde uzun bir yeniden inşa süreci var. Bu süreçte ekonomik olarak da şehrimizin toparlanması, esnaflarımızın, iş insanlarımızın ve vatandaşlarımızın yeniden ayağa kalkması için hepimiz sorumluluk almalı ve dayanışma içinde hareket etmeliyiz.”

“Deprem Gerçeğini Unutmadan Güçlü Adımlar Atmalıyız”

Depremin, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini bir kez daha acı bir şekilde hatırlattığını ifade eden Mehmet Küçük, gelecekte benzer acıların yaşanmaması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi:

“Depremin ardından alınan önlemler kadar, geleceğe yönelik atılacak adımlar da hayati önem taşıyor. Güvenli kentler inşa etmek, sağlam yapılarla insanların canını ve malını korumak zorundayız. Deprem, bir doğa olayıdır ancak felakete dönüşmesi bizlerin aldığı ya da almadığı önlemlerle doğrudan ilgilidir. Mali yapılarımızın, ekonomik sistemimizin ve sigorta mekanizmalarımızın da afetlere karşı daha dayanıklı hale getirilmesi için çalışmalıyız.”

“Ekonomik ve Sosyal Dayanışma Hayati Önem Taşıyor”

Mali Müşavir Mehmet Küçük, deprem sonrası ekonomik dengelerin bozulduğunu ve birçok işletmenin zor durumda kaldığını belirterek, iş dünyasının ve devletin ortak çabalarla ekonomik toparlanmayı hızlandırması gerektiğine vurgu yaptı:

“Deprem yalnızca binaları değil, insanlarımızın ekonomik güvencesini de derinden sarstı. Binlerce işletme zarar gördü, insanlar işlerini ve geçim kaynaklarını kaybetti. Devletimizin sunduğu desteklerin yanı sıra özel sektörün de bölgeye yönelik yatırımları artırması ve istihdamı desteklemesi büyük önem taşıyor. Dayanışma ruhuyla esnafımızı, sanayicimizi ve çalışanlarımızı yeniden ayağa kaldırmalıyız.”

“Kaybettiklerimizi Rahmetle Anıyoruz”

Mehmet Küçük, mesajının sonunda depremde yaşamını yitiren vatandaşları rahmetle anarak, geride kalanlara sabır ve dayanma gücü diledi:

“Depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Geride kalanlara sabır ve metanet diliyorum. Acılarımızı yüreğimizde taşırken, aynı zamanda geleceğe umutla bakmak ve daha güvenli bir Adıyaman, daha güçlü bir Türkiye için çalışmak zorundayız. Allah, milletimizi her türlü afetten korusun.”

“Unutmadık, Unutturmayacağız”

Son olarak, Mehmet Küçük, bu felaketin unutulmaması ve gelecekte benzer acılar yaşanmaması için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini belirterek şu çağrıyı yaptı:

“Yaşanan bu büyük felaketten ders çıkarmak ve geleceğimizi daha sağlam temeller üzerine inşa etmek zorundayız. Deprem gerçeğini göz ardı etmeden, bilim ve teknolojinin rehberliğinde, ekonomik ve sosyal olarak dayanıklı bir toplum oluşturmalıyız. Hep birlikte hareket edersek, kayıplarımızın anısını yaşatarak daha güçlü bir Türkiye inşa edebiliriz.”

Kaynak : PHA