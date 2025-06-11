“Mahallemize hizmeti kendime görev sayıyorum”

6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan mahallelerinden biri olan Alitaşı Mahallesi’nde yeniden yapılanma sürecinin hızla devam ettiğini belirten Muhtar Mustafa İlik, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Alitaşı Mahallesi, depremin ardından büyük yara aldı. Göreve geldiğim günden bu yana, bu mahalleye hizmet etmeyi kendime görev sayıyorum. Yerinde dönüşüm çalışmaları hızlı şekilde ilerliyor. Altyapı ve asfalt çalışmalarımız bitme aşamasına geldi. Bununla birlikte çevre düzenlemeleri de yapılıyor.”

Aile Sağlığı Merkezi ve Taziye Evi projeleri tamamlanmak üzere

Mahallenin temel ihtiyaçlarına yönelik projelerin sürdüğünü ifade eden Muhtar İlik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mahallemizde 2 katlı Aile Sağlığı Merkezi ve Taziye Evi projeleri tamamlanma aşamasında. Bunlar, mahalle sakinlerimizin sosyal ve sağlık ihtiyaçlarına cevap verecek çok önemli yatırımlar. Ayrıca mahallemizin farklı noktalarında eksiklikleri gidermek için sahadayım. Sokak sokak dolaşıp, esnafımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini dinliyor, çözüm üretmeye gayret ediyorum.”

“Muhtarlık saatle yapılacak bir iş değil”

Mahalle halkı ile birebir temas halinde olduğunu vurgulayan İlik, muhtarlığın gönül işi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Muhtarlık bir hizmet işidir, saati olmaz. Vatandaşlarımız sorunlarını doğrudan benimle paylaşabiliyor. Mahalledeki birçok eksikliği giderdik, eksik kalanlar için de belediye ve ilgili kurumlarla doğrudan temas halindeyim. Vatandaşlarımızın görüş ve önerileri bizim için çok değerli. Söz verdiğim gibi tüm hizmetleri yerine getirme gayreti içerisindeyim.”

Kaynak : PHA