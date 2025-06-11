Yaklaşık 20-25 yıldır spor malzemeleri üzerine esnaflık yapan Harmancı, depremde iş yerini kaybettikten sonra Balıkesir Çarşısı’nda yeni bir dükkân açarak ticari faaliyetlerini sürdürmeye çalıştığını ancak yeterli desteği göremediklerini ifade etti.

“Siftahsız dükkan kapatıyoruz, sesimizi duyan yok”

Harmancı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“20-25 yıldır sporun içindeyim. Spor mağazasıyla uğraşıyorum. Depremden önce Ali Taşı Mahallesi girişinde küçük bir mağazam vardı. Depremde mağazam enkazın altında kaldı. Sağ olsunlar, Balıkesir Çarşısı'nda küçük bir yer verdiler. Elimizden geldiğince yeni sezon ve kampanya ürünleriyle Adıyaman halkına hizmet etmeye çalışıyoruz. Ancak işlerimiz durgun. Bayram öncelerinde işlerimiz çok iyi olurdu ama artık büyük firmaların yaptığı kampanyalarla rekabet edemiyoruz. Gün geliyor siftahsız dükkan kapatıyoruz. Ama bu durumu gören, gerçekten bizimle olan kimse yok.”

“Siyasiler hatıra fotoğrafı çekmeye geliyor, destek vermiyor”

Siyasi figürlerin ve kurum temsilcilerinin, sadece görünürlük amaçlı ziyaret yaptığını savunan Harmancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gerekli desteği sadece fotoğraf çekerken görüyoruz. Sağ olsunlar geliyorlar, fotoğraf çekiyorlar. Ama gerçek anlamda bir desteğe ihtiyacımız var. Ben iki çocuk babasıyım. Kimseden korkum yok. Allah var yukarıda. Ben siftahsız dükkan kapattım diyorum ama hiçbir tanesi bugüne kadar bize destek olmadı. En fazla dükkanım elimden gider ama babalığım, insanlığım değişmez. Biz artık gerçekten esnafa sahip çıkan insanları, kurumları, siyasileri görmek istiyoruz.”

“Adıyaman halkından destek bekliyoruz”

Yılların birikimiyle ticareti ayakta tutmaya çalıştığını söyleyen Harmancı, şunları aktardı:

“20-25 yıllık tecrübemizle ürünlerimizi tanınmış firmalardan temin ediyoruz. Eğer imkanımız olursa bir gün bayilik almak da istiyoruz. Müşteri girdiğinde ihtiyacını anlıyoruz ama elimiz kolumuz bağlı. Ürünleri başka yerden almak zorunda kalıyorlar. Adıyaman halkından bize bu konuda destek bekliyoruz. Her zaman yeni sezon ve kampanya ürünleri bulunduruyoruz. Tüm markaları getirebiliyoruz ama şartlarımız zor. Birlikte bu süreci atlatabiliriz.”

Kaynak : PHA