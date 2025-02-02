Türk Silahlı Kuvvetleri Terörle Mücadelede Kararlılığını Sürdürüyor
MSB’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyonlarına devam edeceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 23 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek."
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgede terör unsurlarına karşı kesintisiz operasyonlarını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, "Türkiye’nin sınır güvenliğini tehdit eden her türlü oluşuma karşı mücadelemiz devam edecek" denildi.
Son Haftalarda Yoğun Operasyonlar Düzenleniyor
Kaynak : PHA
Kaynak : PHA