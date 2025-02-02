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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgede terör unsurlarına karşı kesintisiz operasyonlarını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, "Türkiye’nin sınır güvenliğini tehdit eden her türlü oluşuma karşı mücadelemiz devam edecek" denildi.

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 23 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek."

MSB’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyonlarına devam edeceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

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